Le nouveau livre de Stephen King, ‘If It Bleeds’, sortira en avril plutôt qu’en mai

Nous pourrions certainement utiliser un nouveau Stephen King livre à lire tout de suite, et la bonne nouvelle est qu’il y en a un en route. Des nouvelles encore meilleures? Cela arrive plus tôt que prévu.

La date de sortie de Si elle saigne, La nouvelle collection de romans de King, a changé. Au lieu du 5 mai, le livre, l’ebook et le livre audio seront désormais disponibles une semaine plus tôt 28 avril!

De l’écrivain à succès n ° 1 du New York Times, conteur légendaire et maître de la fiction courte, Stephen King présente une extraordinaire collection de quatre nouvelles et fascinantes nouvelles:Téléphone de M. Harrigan, La vie de Chuck, Rat et l’histoire du titre Si elle saigne – chacun attirant les lecteurs dans des endroits intrigants et effrayants.

Le site Web de King taquine: “If It Bleeds est une collection particulièrement satisfaisante de fiction plus longue.”

