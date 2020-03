Le nouveau passe-temps du prince Harry a convaincu ses fans que sa vie post-royale impliquera la musique

Maintenant que Megxit est presque final, les vies du prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex seront radicalement différentes. Autrefois, leur emploi du temps était rempli de fonctions royales. Et bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir exactement ce qui se passe derrière des portes closes, nous ne pouvons qu’imaginer que le couple n’a pas eu beaucoup de temps pour lui.

Ce sont les accents médiatiques accablants qui ont contribué à la décision de prendre du recul par rapport à leurs rôles de royals seniors. Depuis leur mariage il y a quelques années, nous savons qu’ils aspiraient à plus d’intimité.

Depuis l’annonce de Megxit, Meghan et le prince Harry passent autant de temps que possible au Canada. Cependant, tout en terminant leurs fonctions royales, ils n’ont pas été ensemble presque autant qu’ils le souhaiteraient.

Avec le temps qu’il a maintenant, le duc a trouvé quelque chose de nouveau qui l’intéresse. Parlons de la façon dont le nouveau passe-temps du prince Harry a convaincu les fans que sa vie post-royale impliquera la musique.

Collation avec le musicien Jon Bon Jovi

Les fans de Royal savent très probablement que le prince Harry a récemment passé du temps avec le musicien Jon Bon Jovi. Il a fait un voyage de retour au Royaume-Uni, où il a rencontré Bon Jovi aux studios Abbey Road.

Selon USA Today, les fans se sont alignés dans les rues et les ampoules ont explosé par dizaines lorsque le prince Harry est arrivé à cet endroit emblématique. Ici, il a regardé et participé au réenregistrement d’une des chansons de Bon Jovi qui étaient au profit des Jeux Invictus, quelque chose qui sera toujours proche et chère au cœur du prince Harry.

Il semble que le chanteur américain et le prince britannique se soient beaucoup amusés pendant leur session d’enregistrement, alors qu’ils sont même sortis pour poser pour des photos amusantes, recréant la couverture de l’album des Beatles à Abbey Road Crossing.

Le prince Harry a appris à jouer de la guitare

Voir ce post sur Instagram

• Ce matin, le duc de Sussex a couru jusqu’à Silverstone, domicile du Grand Prix de Grande-Bretagne, pour ouvrir The Silverstone Experience, un tout nouveau musée immersif qui raconte l’histoire du passé, du présent et de l’avenir de la course automobile britannique. Rejoints par le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton MBE, le duc de Sussex et Lewis ont visité @thesilverstoneexperience, où ils ont vu les différentes composantes du musée, rencontré des bénévoles et discuté avec la prochaine génération d’ingénieurs et de pilotes de course. Le musée donne vie au vaste patrimoine de Silverstone et des courses automobiles britanniques, célébrant le circuit et la position du pays au cœur de l’industrie mondiale du sport automobile. Il met en valeur la riche histoire du sport, met en lumière des histoires étonnantes de beaucoup de ceux qui ont fait de Silverstone un endroit si spécial – qui, nous l’espérons, inspirera les générations futures. Photo © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 6 mars 2020 à 5h39 PST

Nous ne pouvons qu’imaginer que la rencontre avec Bon Jovi a été très amusante pour le prince Harry depuis qu’il a récemment appris à jouer de la guitare. Fox News rapporte que son nouvel intérêt pour la musique pourrait être un moyen de faire face au stress du Megxit et de tous les changements en cours.

Apparemment, le prince Harry possède sa propre guitare depuis un certain temps, bien qu’il n’ait pas vraiment appris à la jouer, peut-être parce qu’il n’avait tout simplement pas le temps. Maintenant qu’il ne va plus exercer de fonctions royales, les cours de guitare sont peut-être en tête de liste des tâches du prince Harry.

Les fans seraient absolument ravis si cela devait arriver, et nous ne pouvons qu’imaginer à quel point ce serait formidable de voir le prince Harry jouer certains de ses morceaux préférés!

Le nouveau passe-temps du prince Harry a convaincu les fans que sa vie post-royale impliquera la musique

Alors que le prince Harry et Meghan ont enfin une vie tranquille et sans stress, il ne restera certainement pas assis sans rien faire. Il y aura cependant beaucoup de charité et de travail humanitaire auxquels le couple continuera de participer.

Démissionner en tant que royal senior permettra au prince Harry d’explorer des choses pour lesquelles il n’a jamais eu le temps par le passé. Maintenant que nous voyons quel moment incroyable le prince a eu en se connectant avec l’un des meilleurs musiciens de tous les temps, les fans sont définitivement convaincus que sa vie post-royale impliquera la musique.

Même si l’apprentissage de la guitare est nouveau pour lui, il a toujours aimé la musique et est probablement enthousiasmé par sa nouvelle aventure. La musique est une merveilleuse façon de se détendre, et qui sait, peut-être qu’il écrira même une chanson pour sa femme Meghan, que ses fans adoreraient.