Le nouveau PDG de WarnerMedia aime les tweets coupés de Zack Snyder

Le nouveau PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, aime les Tweets concernant la coupe Zack Snyder de Justice League.

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que Jason Kilar prendrait la direction de WarnerMedia. L’ancien patron de Hulu arrive à un moment intéressant pour Warner Bros alors que le coronavirus stoppe l’industrie du divertissement et que les services de streaming deviennent plus importants que jamais. Mais maintenant, le nouveau PDG de WarnerMedia a peut-être donné par inadvertance de l’espoir à ceux qui veulent voir la coupe de Zack Snyder de Justice League.

En réponse à l’annonce, un fan a posté ses félicitations à Jason Kilar et lui a demandé de libérer la coupe Zack Snyder de Justice League. Un autre a dit qu’il semblait penser que le nouveau PDG savait ce qu’il faisait et voyait cela comme un signe des choses à venir. Bien que Jason Kilar n’ait pas répondu à ces tweets, il les aimait, donnant aux fans l’espoir que la coupe de Zack Snyder de Justice League pourrait voir le jour.

Vous pouvez voir les Tweets ci-dessous:

Hé Jason Kilar… Félicitations

Maintenant #ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/uM6R85Kr6M

– Abubakar 🇵🇰 #BatfleckForever (@affleck_bruce) 1 avril 2020

Un grand bravo à @jasonkilar pour la nouvelle Warner Media Promotion. Je pense qu’il sait ce qu’il fait 😉 pic.twitter.com/0TrAcQnPvn

– John Aaron Garza ⚪️ Nkl-n-D1med (@Ser_Jon_Arryn) 1 avril 2020

Cet homme sait ce qu’il fait …

Félicitations @jasonkilar 👏🏻👏🏻 # ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/GKdR4YFsRI

– Quinnsane #ReleaseTheSnyderCut (@DrQuinnsane) 1 avril 2020

Que pensez-vous tous de cela? Jason Kilar pourrait-il se moquer d’une coupe de Zack Snyder de Justice League? Le nouveau PDG de WarnerMedia reconnaît-il simplement les personnes qui le soutiennent? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la Ligue de justice de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Twitter