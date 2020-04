Le nouveau PDG de WarnerMedia déclare que HBO Max sera publié à temps

Le nouveau PDG de WarnerMedia dit que HBO Max maintiendra sa date de sortie actuelle malgré les inquiétudes concernant le coronavirus.

Les guerres de streaming se sont réchauffées et avec le coronavirus gardant les gens à l’intérieur, l’utilisation de ces services semble plus valable que jamais. Pendant un certain temps, Netflix était le service incontournable pour diffuser des émissions et des films. L’année dernière, Netflix a fait face à sa première véritable compétition sous la forme de Disney qui a lancé son propre service de streaming, Disney + et a pris le contrôle total de Hulu. Maintenant, Warner Bros semble déterminé à ne pas être laissé pour compte et maintient sa date de sortie actuelle pour HBO Max malgré le coronavirus.

Warner Bros a eu quelques semaines mouvementées. Le studio a été contraint de repousser Wonder Woman: 1984 en raison de problèmes de coronavirus. Plus tôt dans la journée, il a été annoncé qu’un WarnerMedia aurait un nouveau PDG dans l’ancien patron de Hulu et dirigeant d’Amazon Jason Kilar. Maintenant, le nouveau PDG affirme que le prochain service de streaming de Warner Bros maintiendra sa date de sortie actuelle en mai.

Selon le producteur de médias sociaux de CNBC, Steve Kopack, le nouveau PDG a déclaré à la journaliste Julia Boorstin que HBO Max était toujours sur la bonne voie pour sa date de sortie actuelle. Vous pouvez voir le Tweet de Steve Kopack ci-dessous:

HBO Max devrait toujours être lancé en mai malgré l’épidémie de virus, a déclaré le nouveau PDG de WarnerMedia Jason Kilar à @JBoorstin sur @CNBC

Que pensez-vous tous de cette annonce? Serez-vous abonné à HBO Max lors de sa sortie en mai? Est-ce un service de streaming pour plusieurs? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Les projets précédemment annoncés en cours de développement pour HBO Max de WarnerMedia incluent une série Dune centrée sur un ordre de femmes connu sous le nom de Bene Gesserit, avec Denis Villeneuve réalisant l’épisode pilote. En outre, HBO Max comprendra Gremlins: Secrets of the Mogwai, une série de préquelles animées révélant les origines des créatures mignonnes mais dangereuses.

WarnerMedia envisagerait une version alternative moins coûteuse du service de streaming, soutenue par les revenus publicitaires l’année prochaine.

Le lancement de HBO Max de Warner Bros est actuellement prévu pour mai 2020 avec 10 000 heures de contenu premium.

