Le nouveau périphérique Arkade Blaster apporte des commandes de mouvement à «DOOM Eternal», «Resident Evil 2», etc.

Donc, vous appréciez DOOM Eternal. Mais à quoi ressemblerait le jeu en utilisant les commandes de mouvement? Non, Bethesda ne fait pas de port Wii. Mais avec le nouveau contrôleur Arkade Blaster, vous pouvez certainement jouer au tireur comme si vous teniez un fusil.

Conçu pour fonctionner avec des centaines de jeux PC et mobiles, l’Arkade Blaster est un contrôleur de mouvement point-and-shoot du fabricant de périphériques de jeu Arkade. La société a récemment lancé une campagne Indiegogo, qui a déjà atteint son objectif de base de 70 824 $ CAN.

Pour utiliser le contrôleur, vous clipsez votre téléphone iOS ou Android dans Arkade Motion Blaster et vous connectez à votre PC ou à vos jeux mobiles. Aux côtés de DOOM Eternal, vous avez Left 4 Dead 2, Metro Exodus, Resident Evil 2, Contrôle et plus.

Les unités devraient commencer à être expédiées en juin. Pour voir une démo par vous-même, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.