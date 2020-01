Le nouveau personnage Laura crée le remous pour Adam – HITC

Cold Feet est de retour sur nos écrans en 2020 avec un énorme retour à la série 4 de 2001.

Dans ses huit séries précédentes, il y a eu beaucoup de rebondissements pour le casting de Cold Feet, avec le plus gros rebond de tous, la mort prématurée de Rachel dans un accident de voiture se révélant être la fin de la course originale de la série entre 1998 et 2003.

La série 9 n’a pas été différente. Bien que la série soit restée assez légère, il y a eu beaucoup de moments pour faire tourner la tête des fans.

Dans les épisodes 2 et 3 de la nouvelle série, un scénario du passé de Cold Feet a été replacé dans le cadre et il ramène toute une pléthore d’émotions et de souvenirs pour Adam qui sont restés en sommeil pendant des années.

L’histoire en question implique une jeune femme du nom de Laura, quelque chose qui a rapidement sonné pour Adam et les fans.

Présentation de Sacha Parkinson dans Cold Feet

L’actrice née à Salford, Sacha Parkinson, incarne Laura dans la nouvelle série de Cold Feet.

Elle est présentée pour la première fois dans l’épisode 2, lors d’un procès où Pete fait partie du jury, elle revient à nouveau dans l’épisode 3 après un résultat positif à la cour et un énorme complot du passé d’Adam dans la première série de Cold Feet est revisité après 19 ans .

Pourquoi Laura fait autant de bruit pour Adam

Dès l’instant où Adam entend le nom de Laura, il commence rapidement à se souvenir des détails de son passé dans la série précédente et de sa vie avec l’ex-femme Rachel.

Dès la quatrième série de 2001, Adam et Rachel étaient à la recherche d’un enfant à adopter et étaient sur le point d’ajouter une jeune fille du nom de Laura à leur toute jeune famille.

Cependant, le plan d’adoption de Laura a été réduit quand il a été révélé que Rachel était enceinte de Matthew, qui est maintenant adulte.

Quand Adam et Laura se rencontrent dans la série 9, c’est clairement très gênant au début, mais le couple finit par discuter de leur histoire commune et des circonstances entourant l’échec de l’adoption.

Dans quoi d’autre Sacha Parkinson était-il?

L’actrice de 27 ans est peut-être un nouveau visage pour les téléspectateurs de Cold Feet, mais la carrière d’actrice de Sacha Parkinson remonte à 17 ans à sa première apparition dans un court-métrage dans The Illustrated Mum en 2003.

Depuis lors, Sacha a continué à apparaître dans 30 rôles d’acteur à travers le cinéma et la télévision, ses rôles les plus importants venant dans des goûts tels que Grange Hill, Coronation Street où elle est apparue dans plus de 200 épisodes en tant que Sian Powers et enfin, M. Selfridge où elle est apparue dans les troisième et quatrième séries.

Loin d’agir, Sacha est également très actif sur les réseaux sociaux avec des comptes sur Twitter et Instagram.

Les fans de Cold Feet seront sans aucun doute impatients de voir si Sacha Parkinson reviendra sur nos écrans en tant que Laura tout au long du reste de la série 9 qui se poursuivra le lundi 3 février 2020.

