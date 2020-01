Le nouveau personnage préféré des fans de «This Is Us» n’est pas celui auquel vous vous attendez

Il y a quelque chose à propos de This Is Us. Depuis le début de l’émission en 2016, les fans ont l’impression de faire partie de la famille Pearson. Les fans écoutent fidèlement semaine après semaine pour en savoir plus sur le passé, le présent et, plus récemment, l’avenir.

Les fans ont leurs raisons de choisir un Pearson préféré. Randall est un grand père et un grand mari avec qui tout le monde souhaite être (ou être marié). Kevin est gentil, charismatique et a besoin de quelqu’un pour le garder sur la bonne voie. Et qui n’aime pas Jack?

Mais récemment, un nouveau personnage est apparu comme un favori des fans, et ce n’est probablement pas à qui vous vous attendez.

Le monde Pearson est en constante expansion

Alors que les fans aimeraient regarder les trois grands tout le temps, le casting de This Is Us se développe rapidement. Au cours des dernières saisons, les fans ont accueilli plusieurs nouveaux personnages. Tout d’abord, il y avait Sophie, l’amour passé de Kevin, auquel les fans espéraient toujours que Kevin retrouverait son chemin.

Ensuite, il y avait l’oncle Nicky et Zoe, le frère de Jack et la petite amie de Kevin, respectivement.

Mais la saison 4 a apporté un tout nouveau groupe de nouveaux personnages. Cette saison, les fans ont découvert Malik, le charmant papa adolescent et le nouvel amour de Deja. Malik a également amené son père aimant et sa mère volontaire.

La saison 4 a également accueilli la vétéran du Marine Corps Cassidy Sharp. Mais il y a un personnage dont tout le monde a parlé – Gregory.

Qui est Gregory?

Gregory a d’abord fait sa marque sur This Is Us lors de l’épisode 3 de la saison 4, “Unhinged”. L’épisode tourne largement autour de la tension entre Toby et Kate. Gregory s’est joint à l’amusement, qui a demandé avec colère à Kate d’arrêter de garer son mari sur le trottoir.

Kate était initialement en colère contre la rencontre et ne pouvait pas comprendre l’amertume venant de son nouveau voisin.

Mais les fans (et Kate) ont rapidement découvert que Gregory avait souffert d’un accident vasculaire cérébral. Marcher dans la rue faisait partie de son rétablissement et la voiture bloquant le trottoir était un obstacle majeur. Kate et Gregory sont rapidement devenus amis, s’appuyant l’un sur l’autre en cas de besoin.

Kate et Gregory ont pu se lier l’un à l’autre. Elle a été là pour l’aider, il a été une personne importante dans la vie de Kate alors qu’elle a du mal à s’adapter à avoir un fils aveugle et ses problèmes conjugaux avec Toby.

Gregory a récemment fait partie d’une étape importante dans la vie de bébé Jack en goûtant son premier aliment solide, un avocat frais, livré par nul autre que Gregory.

Que réserve l’avenir à Gregory?

Au départ, Gregory semblait être un personnage mineur dans la série, mais il gagne rapidement de plus en plus de temps d’antenne. Les fans adorent ça, sonnant sur Reddit en disant qu’ils aimeraient voir plus de “Kate’s voisin”, et moins Toby et Kate.

L’amour pour Gregory peut avoir quelque chose à voir avec les problèmes actuels entre Kate et Toby. Le couple a du mal à se mettre sur la même longueur d’onde et Kate n’est manifestement pas d’accord avec le nouveau régime alimentaire et la nouvelle séance d’entraînement de Toby. Les deux ne communiquent tout simplement plus comme avant et les interactions entre les couples sont tout simplement inconfortables.

Où Gregory s’intègre-t-il dans tout cela? Jusqu’à présent, ce n’est pas clair. Le choix évident serait une affaire entre Kate et Gregory, mais This Is Us n’a jamais été du genre à emprunter la voie évidente.

Y a-t-il autre chose que de l’amitié entre Kate et Gregory? Toute cette histoire est-elle un hareng rouge majeur? Pour l’instant, il semble que les fans devront attendre et voir.