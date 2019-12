Le nouveau pouvoir de SHE-HULK fait d'elle la plus puissante Hulk … jamais?

Avertissement: SPOILERS for Avengers # 28

Dans Marvel’s Avengers # 28, She-Hulk vient de mettre tout à fait l'étalage avec ses nouveaux fils Wakandan, montrant une explosion gamma qui devrait effrayer même sa famille Hulk. She-Hulk a présenté le costume au capitaine Marvel dans Avengers # 27 mais, conformément à sa personnalité actuelle, n'était pas très ouvert sur les détails. Apparemment, She-Hulk préférait simplement montrer plutôt que de parler à tout le monde de son nouveau potentiel explosif.

La mise à niveau intervient à un moment chaotique pour She-Hulk – à la fois romantique et professionnel. Surtout parce que ce n'est pas la première mise sous tension que She-Hulk a connue lors de la récente course des Jason Avenon Avengers grâce aux Celestials. Non seulement le boost du Céleste a perturbé les pouvoirs physiques de She-Hulk, mais il a également déséquilibré la super-héroïne la poussant mentalement vers une forme de Hulk plus semblable à celle de son cousin. Une tentative de gérer les effets de sa rencontre avec les Celestials a conduit She-Hulk à Wakanda et à un tout nouveau pouvoir.

Connexes: 15 pires choses qui soient arrivées à She-Hulk

Une panne du costume (via CBR) explique les subtilités et les implications du puissant accessoire de She-Hulk. Le nouvel équipement de She-Hulk est le résultat d'une collaboration entre Jennifer Walters et Black Panther dans l'espoir de contrôler le rayonnement gamma hors normes de She-Hulk. Jennifer a travaillé avec T’Challa pour limiter ses émissions gamma sauvages grâce à la «gymnastique psychoactive», une version high-tech de la thérapie de gestion de la colère montrée opposant She-Hulk à ses autres personnalités dans Avengers # 20. Cependant, les deux travaillaient également sur une solution plus physique semble-t-il. Encore mieux, non seulement le costume contient les émissions gamma de She-Hulk, mais il le stocke en outre pour une utilisation ultérieure comme un souffle extrêmement puissant.

Il y a une histoire de Hulks absorbant le rayonnement gamma pour se mettre sous tension, mais l'utilisation du rayonnement armé comme arme à longue portée est une rareté. La dévastation provoquée par Bruce Banner dans World War Hulk avec une capacité similaire rend les implications de l'explosion gamma de She-Hulk aussi terrifiantes qu'impressionnantes. Pour l'instant, le costume semble être non seulement la réponse aux problèmes immédiats de She-Hulk, mais aussi une arme extrêmement puissante pour l'arsenal de She-Hulk. L'intention originale derrière le costume soulève cependant la question: quelque chose peut-il vraiment contenir un Hulk pour longtemps?

Il est difficile de ne pas se concentrer sur les conséquences physiques de ce nouveau costume, d'autant plus que She-Hulk est loin d'être une joyeuse géante de jade actuellement. Cependant, le pouvoir de la nouvelle explosion gamma de She-Hulk ne devrait pas éclipser le rôle de Jennifer dans le développement de ce nouveau pouvoir. Alors que Jennifer Walters n'a pas la super-intelligence de Tony Stark ou Shuri, elle a toujours été caractérisée comme plus intelligente que le super-héros moyen et habile à se sortir de situations délicates. She-Hulk vise peut-être l'explosion générée par son nouveau costume, mais c'est en partie grâce à son alter ego qu'elle l'a même. Compte tenu de cette dichotomie, le procès pourrait annoncer un nouveau partenariat entre les deux parties de She-Hulk ou intensifier le conflit interne entre ces personnalités.

Avant son émission de télévision, ce serait formidable de voir She-Hulk jouer un autre rôle de premier plan dans cette course des Avengers pour jouer les possibilités de ses nouveaux pouvoirs. Quoi qu'il en soit, le nouveau costume semble à la fois contenir et mettre sous tension She-Hulk (pour l'instant), ce qui ne peut être qu'une bonne chose étant donné les avertissements désastreux de Daredevil (et les allusions inquiétantes d'une alliance entre certains des plus grands méchants de la Terre).

Avengers # 28 est en vente maintenant, et les lecteurs peuvent suivre cette révélation puissante dans Avengers # 29, qui sera en vente le 15 janvier 2020.

Plus: EMPYRE de Marvel prépare le terrain pour une nouvelle guerre Kree-Skrull?

Source: CBR