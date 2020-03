Le nouveau réalisateur de Mutants promet que le film fera pleurer le public

Le nouveau Mutants a la lourde tâche non seulement de terminer la série de films X-Men des 20th Century Studios, mais aussi de sauver sa réputation de l’échec commercial et critique de l’entrée précédente, Dark Phoenix de l’année dernière. Mais les choses s’annoncent brillantes pour la photo à venir selon son réalisateur Josh Boone, qui avait auparavant promis un ton plus conforme au genre d’horreur que la tendance actuelle des escapades de super-héros hollywoodiens.

Récemment, il a promu l’angle plus personnel du film, allant jusqu’à dire que cela pourrait même inspirer des larmes au public. Voici ce qu’il avait à dire dans une interview il n’y a pas si longtemps:

“C’est marrant, [the studio was] tellement enhardis par Deadpool et Logan et des trucs qu’ils nous ont vraiment laissé… Je ne peux pas croire qu’ils nous laissent faire ce film », a déclaré Boone lors d’une récente visite sur le plateau de presse.

“Si vous saviez tout ce qu’il contient, je me demande toujours:” Savent-ils à quel point ce film est foutu? “C’est vrai, mais nous essayons de faire quelque chose qui vous ferait crier autant qu’il le fera saisissez votre cœur et faites-vous pleurer. Vraiment, j’ai montré quelques scènes à des gens où tous ceux qui les ont vus pleuraient et je me suis dit: “Oh mon Dieu, je vais faire pleurer les gens.” Alors, soyez excités, parce que ce serait quelque chose qui n’avait pas ” Je ne l’ai pas fait avant, je pense, pour la plupart des films d’horreur. »

L’optimisme de Boone sera probablement une bonne nouvelle pour les fans de X-Men, mais la proximité de la sortie du film au flop précédent combinée à de multiples retards et rumeurs de reprises et de réécritures massives ont rendu le sort des New Mutants incertain pour la plupart.

Cependant, cela ne s’applique clairement pas à la star Alice Braga. L’actrice brésilienne – qui joue le rôle de la Dre Cecilia Reyes dans le film – a partagé les perspectives positives de Boone, affirmant même que les récits de réécritures et de reprises ont été considérablement exagérés.

«Josh a tellement préparé, lui et [screenwriter Knate Lee], à l’avance, sur le script et tout ça, donc il n’y a pas beaucoup de réécritures en cours », a récemment déclaré Braga à ScreenRant. “Par exemple, il y a plus à créer l’environnement sur le plateau et l’énergie sur le plateau. L’emplacement est tellement incroyable, ils ont tourné Shutter Island ici, le [Martin] Film Scorcese, et vous pouvez le sentir. “

La série de films X-Men de 20th Century Studios a commencé avec X-Men en 2000 et a produit 12 longs métrages, dont des succès majeurs tels que X-Men: Days of Future Past, Deadpool et Logan. Il comprend également de nombreux flops, comme X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine et Dark Phoenix, comme mentionné ci-dessus. C’est également la huitième série de films la plus rentable au monde avec 6 milliards de dollars de revenus mondiaux à son actif. Que cela se termine sur une note haute ou basse, nous le saurons tous assez tôt, car Les nouveaux mutants sortira en salles le 3 avril.