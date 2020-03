Le nouveau rôle de Sarah Paulson en tant que maman perturbée dans «Run»

Sarah Paulson est une actrice connue pour son travail avec le producteur Ryan Murphy sur des projets comme American Horror Story et American Crime Story. Paulson a également joué dans des films comme Ocean’s 8, Glass et The Goldfinch. En cette fête des mères, les fans peuvent voir Paulson dans un nouveau thriller, Run.

Sarah Paulson | Frazer Harrison / .

De quoi parle le film ‘Run’?

Avec l’aimable autorisation du réalisateur Aneesh Chaganty (En recherche), Run raconte l’histoire d’une mère dominatrice, Diane, qui présente tous les signes révélateurs du syndrome de Munchausen par procuration. Sa fille Chloé, jouée par la nouvelle venue Kiera Allen, est apparemment née prématurément et, par conséquent, elle a besoin d’une assistance quotidienne – y compris une myriade de pilules – de sa mère adorée.

Tout comme Gypsy Rose Blanchard et sa maman, Dee Dee, Diane et Chloé sont assez isolées du reste du monde. Tout au long de la bande-annonce, nous voyons Chloé commencer à découvrir les vérités de sa mère, y compris la possibilité que Diane ne soit pas ce qu’elle prétend être. En fin de compte, Chloé et les téléspectateurs doivent se demander si elle a vraiment besoin de prendre les pilules que sa mère lui a donné. Lentement mais sûrement, Chloé commence à croire que Diane n’agit pas dans son meilleur intérêt et décide finalement de s’enfuir.

Malgré des hochements de tête à de nombreuses mamans rendues célèbres par leur Munchausen par des contes par procuration, on ne sait toujours pas si cela se joue dans Run. Les fans devront voir le film pour comprendre ce qui pousse vraiment Diane à agir de la même manière.

Sarah Paulson parle de jouer le rôle d’une mère

Paulson n’est pas une mère elle-même, expliquant à Entertainment Weekly comment “il est toujours difficile d’essayer de trouver un moyen de s’enraciner dans une réalité dont vous ne savez rien.” Heureusement, elle avait beaucoup d’inspiration à tirer, y compris le portrait de Patricia Arquette de Dee Dee Blanchard dans The Act et Norma Bates dans Psycho.

Hollywood a une riche histoire de représentation de personnages mères difficiles, mais Paulson a déclaré qu’elle tirait principalement de Piper Laurie, la mère de Carrie. Elle a dit que la dynamique dans Run est différente, mais il y a toujours “une situation de codépendance extrême au travail là-bas, où vous avez un jeune qui se met lentement en lui-même et ce que cela fait ressentir au parent.”

Quelle est la prochaine étape pour Sarah Paulson?

Alors que Paulson a déjà une carrière d’acteur impressionnante, 2020 devrait être une grande année pour elle. Pour le plus grand plaisir des fans d’American Horror Story, Paulson reviendra pour la dixième saison de l’émission. D’autres anciens de American Horror Story, dont Evan Peters, Lily Rabe et Finn Wittrock, reviendront également.

Paulson jouera également dans deux autres séries en 2020 – Ratched un autre travail de Murphy sur l’infâme Infirmière Ratched in One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Ratched sera présenté en première sur Netflix en septembre 2020, et Paulson jouera également dans Mme America aux côtés d’Uzo Aduba. L’émission mettra en lumière le mouvement féministe pour ratifier l’Equal Rights Amendment et une première sur FX et Hulu le 15 avril.

Voir Courir au cinéma en cette fête des mères, le 8 mai.