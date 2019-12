Le nouveau roman de Star Wars Tie-In explique la cause exacte de la mort de Luke dans le dernier Jedi

Le point culminant de Star Wars: The Last Jedi a apporté le moment où les fans avaient passé deux films et un quart de siècle à vouloir voir: Luke Skywalker en tant que maître Jedi tout-puissant. L'apparition a été révélée comme une projection de force, dont la dépense énergétique a entraîné sa mort. Et comment il y est parvenu et pourquoi cela l'a tué a maintenant été officiellement expliqué.

Dans l'apogée, Luke fait face à Kylo Ren et à la puissance du Premier Ordre, sachant qu'un tel défi serait impossible pour Dark Emo et sa pétulance pleurnichante de résister, ce qui ferait gagner du temps à la Résistance pour s'échapper et donner naissance au maintenant- image emblématique de lui effaçant une tache imaginaire de poussière de son épaule dans une démonstration parfaite d'un mépris abject pour ses ennemis. Selon Star Wars: The Rise of Skywalker – Le Dictionnaire Visuel, la capacité utilisée pour créer l'illusion était rare et difficile.

«En vérité, la présence de Luke n’existe que dans la Force, une projection à travers une technique décrite par les anciens Maîtres dans les textes sacrés comme Similfuturus. Cette discipline nécessite une concentration et une concentration extrêmes, alors que Luke déverse essentiellement sa présence de Force Vivante dans la Force Cosmique englobante, franchissant des distances incroyables. La transition est si complète que Luke se donne à fond dans la Force, trouvant la sérénité dans ces derniers instants mortels et ne faisant qu'un avec le grand au-delà. »

Bien sûr, il existe déjà un précédent pour Force Projection et les Fallanassi, un ordre religieux qui s’adapte à leur création, les deux étant mentionnés dans une trilogie de romans de science-fiction militaires intitulée La crise de la flotte noire. Cela a été effacé du canon avec le reste de l'Univers élargi avant les débuts de la suite Trilogy, mais la documentation de la capacité dans le livre de liaison l'a rendue officielle à nouveau, de la même manière que le Grand Amiral Thrawn a été réintroduit après avoir été incorporé dans Rebelles.

Ce n'est pas non plus la seule révélation du dictionnaire sur la saga, ayant également quelque chose à dire sur Lando qui n'a pas été clairement expliqué dans le film. Dans l'ensemble, la structure basée sur l'information du livre permet d'expliquer des choses auxquelles il n'est fait allusion ou pas suffisamment expliquées dans J.J. La conclusion quelque peu médiocre d'Abrams à la série, offrant des clarifications préventives qui, si nous avons de la chance, empêcheront des disputes de plusieurs décennies sur leurs minuties.