Le nouveau scénariste de Spider-Man sans titre de Sony est Roberto Orci – / Film

Sony ajoute un autre film solo à son univers Spider-Man. Sony a tapé sur l’écrivain The Amazing Spider-Man 2 Roberto Orci dessiner un titre Homme araignée film dérivé qui se déroulerait dans l’univers du studio de titres liés à Spider-Man comme Venom et Morbius.

The Wrap a annoncé que Sony avait fait appel à Roberto Orci, mieux connu pour avoir co-écrit The Amazing Spider-Man 2, pour écrire le script d’un spin-off Spider-Man encore sans titre. Le projet d’Orci fera partie de l’univers Spider-Man de Sony, qui n’est pas connecté à l’univers cinématographique Marvel, mais comprend des propriétés Marvel Comics qui ont croisé Spider-Man, comme Nightwatch, Silk, Venom, Silver and Black et Morbius le Vampire vivant.

On ne sait pas si ce spin-off sans titre de Spider-Man mettra en vedette un personnage de bande dessinée que nous avons déjà rencontré dans l’un des films qui ont déjà été sortis dans l’univers de Sony, qui comprend jusqu’à présent le Venom de Tom Hardy et le Morbius à venir avec Jared Leto, ou si ce sera un personnage qui n’a pas encore fait ses débuts sur grand écran. Sony a déjà plusieurs films en développement ou annoncés pour son univers Spider-Man, dont Nightwatch, Kraven the Hunter, Black Cat, Silver Sable, The Sinister Six, Madame Web et Silk. Sony envisage également des films basés sur Jackpot et Mysterio.

Jackpot et Mysterio sont tous deux des candidats potentiels à ce spin-off sans titre de Spider-Man, car aucun des titres n’a de scénaristes ou de réalisateurs attachés – il est également peu probable que Jake Gyllenhaal reprenne son rôle de Mysterio après être apparu comme le méchant dans Spider-Man: Loin de la maison. Il y a aussi la possibilité que ce soit un film de Kraven le chasseur – un ennemi fréquent de Spider-Man et un adversaire redoutable, le nom du personnage a été souvent évoqué récemment comme un voyou suggéré pour la troisième sortie de Tom Holland en tant que Spidey dans le MCU. Mais peut-être que Sony voudra ce personnage pour une fonctionnalité solo dans son univers Spider-Man.

Orci est un écrivain et producteur de télévision lauréat d’un Emmy Award qui a co-créé Fox’s Fringe, Sleepy Hollow, et plus encore. Mais ses crédits de films ont principalement été dans de grandes équipes, souvent associés à Alex Kurtzman dans des films comme les films Star Trek de Paramount et Mission: Impossible III. Mais il a de l’histoire avec Spider-Man, car l’un des trois auteurs a crédité le décevant Amazing Spider-Man 2. Il est trop tôt pour dire comment il se comporterait en solo sur un film dérivé de Spider-Man.

Articles sympas du Web: