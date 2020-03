Le nouveau SDK «DUSK» permet aux joueurs d’utiliser les cartes de «DOOM», «Quake» et «Half-Life»

Ce n’était qu’une question de temps, mais grâce au SDK récemment publié pour New Blood Interactive’s CRÉPUSCULE, non seulement nous pouvons maintenant créer des mods pour le jeu de tir en arrière, mais comme une surprise, vous pouvez également jouer des cartes à partir de Tremblement de terre et Demi vie, aussi!

Le SDK DUSK permet aux fans de faire le remplacement habituel des textures et de mettre en œuvre des mods sonores personnalisés, qui peuvent tous être trouvés sur le nouveau site Web DUSK Mods. Mais, vous avez également la possibilité d’exécuter vos anciennes cartes de Quake et Half-Life dans DUSK, ainsi que des cartes de CONDAMNER!

Bien sûr, il y a un peu de travail impliqué (que New Blood Interactive a utilement détaillé ici sur quoi faire), et il y a encore quelques défauts qui doivent être résolus pour le moment, mais c’est un début. L’éditeur New Blood Interactive a également déclaré que la prise en charge de Steam Workshop pour DUSK et une présence Mod DB sont «à venir bientôt».

Comme nous l’avons déjà dit, si vous êtes un fan de tireurs à l’ancienne et que vous n’avez pas joué à DUSK, avec la sortie du SDK, vous n’avez vraiment aucune excuse pour ne pas le jouer maintenant. De plus, le jeu est en vente jusqu’à lundi sur Steam, alors lancez-vous!