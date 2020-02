Le nouveau spectacle de «SNL» Star Abby Elliott «Endetté» a ceci en commun avec sa célèbre famille

Abby Elliott est la troisième génération de la famille de showbiz Elliott. Son grand-père, Bob Elliott, était une légende de la télévision commençant avec Bob & Ray dans les années 50. Son père, Chris Elliott, a joué dans Get a Life et Schitt’s Creek et dans des films comme Cabin Boy, Groundhog Day et There’s Something About Mary. Le nouveau spectacle d’Abby, Endetted, a également un thème familial.

Abby Elliott | Evans Vestal Ward / NBCUniversal

Elliott joue Rebecca, dont les parents de son mari Dave (Adam Pally) (Fran Drescher et Steven Weber) viennent vivre avec eux. L’hilarité s’ensuit pour le public, l’embarras pour Dave et Rebecca. Elliott s’est entretenu avec Showbiz Cheat Sheet après le panel Endbted pour la Television Critics Association et a révélé quelques liens familiaux avec Elliott. Les airs endettés les jeudis à 21h30 sur NBC.

NBC court dans la famille d’Abby Elliott

NBC fait partie de la famille Elliott depuis des générations. Bob & Ray a couru sur NBC. Chris Elliott a fait ses débuts dans Late Night avec David Letterman avant que Letterman ne parte pour CBS.

“C’est très spécial”, a déclaré Elliott. «Pour moi, c’est ce que j’ai grandi en regardant. C’est ce que mon grand-père était sur NBC et mon père a commencé sur Letterman quand il était sur NBC avec ma mère là-bas. “

(de gauche à droite) Anders Garrett, Abby Elliott, Steven Weber | Trae Patton / NBC

Endetté n’est pas non plus le premier emploi NBC d’Elliott. Elle a été membre de la distribution de Saturday Night Live de 2008 à 2012.

“Ils appellent SNL le pas prêt pour les joueurs aux heures de grande écoute”, a déclaré Elliott. «Être aux heures de grande écoute est très excitant.

L’intrigue «endettée» reflète en quelque sorte la famille d’Abby Elliott

Elliott était peut-être la troisième génération de sa famille à faire du show-business, mais elle n’a jamais eu à vivre avec eux. Elle n’a couché qu’avec des parents éloignés avant d’avoir sa propre place en Californie.

(l-r) Abby Elliott, Steven Weber, Fran Drescher Adam Pally | Trae Patton / NBC

«J’ai vécu avec ma tante et mon oncle en fait lorsque j’ai déménagé pour la première fois à L.A. mais [my parents] étaient dans le Connecticut », a déclaré Elliott. «Mon père et ma mère aiment hiberner et être dans leur maison dans le Connecticut et être hors du truc du showbiz. J’étais comme le gung ho de toute ma force, alors j’ai déménagé ici et je me suis lancé. »

«Endetté» est un spectacle auquel toutes les familles peuvent

Vous n’avez pas besoin de faire partie d’une famille de show business sur NBC pour profiter de la dette. Cela se trouve être l’héritage d’Elliott, mais l’émission concerne la comédie qui peut se produire dans n’importe quelle famille.

Abby Elliott et Adam Pally | Trae Patton / NBC

“Il plonge vraiment dans tous les aspects de ce qu’est l’écart générationnel”, a déclaré Elliott. «Ce sont aussi les petites choses et la frustration de ne pas pouvoir travailler avec Venmo ou quelque chose de petit. Quelque chose qui semblait insignifiant à l’époque comme mentir sur l’âge de Dave pour le faire entrer dans un programme surdoué, des trucs comme ça qui semblent être un gros problème pour notre génération, mais pour elle ne ressemble à rien et apprennent les uns des autres. “

Abbie Elliott était aussi un enfant de NBC

Bien avant d’être acteur sur NBC, Elliot a également regardé les émissions classiques de NBC. Et pas seulement celles de ses parents et de son grand-père. Elle a grandi sur les mêmes comédies NBC qui ont défini le réseau dans les années 90.

“Seinfeld, beaucoup de Seinfeld”, a déclaré Elliott. “J’ai vu chaque épisode de Friends. J’ai regardé la fin de Friends, la dernière saison en temps réel, mais je dirais Friends and Seinfeld et Will & Grace. »