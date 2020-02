Le nouveau spot télévisé «No Time To Die» voit James Bond de Daniel Craig en action

Un tout nouveau spot télévisé pour No Time to Die voit Daniel Craig en action dans le rôle de James Bond lors de sa dernière sortie dans la franchise.

No Time to Die était initialement prévu pour une date de sortie pour la Saint-Valentin, mais le 25e film de James Bond a ensuite été déplacé en avril après le départ du réalisateur Danny Boyle avec Cary Joji Fukunaga le remplaçant. Maintenant, le marketing du film commence à augmenter et il y a quelques jours à peine, la chanson thème No Time to Die interprétée par Billie Ellish est sortie.

No Time To Die est notamment le dernier film de Daniel Craig en tant que James Bond. D’après les images de No Time to Die que nous avons vues jusqu’à présent, il semble clairement que le projet fasse boucler les films de James Craig de Daniel Craig avec le retour de plusieurs personnages. Dans le nouveau spot télévisé No Time to Die, nous voyons plus du mystérieux méchant de Rami Malek, Safin, de Daniel Craig de James Bond en action, et plus encore. Vous pouvez consulter le nouveau spot TV No Time to Die ci-dessous.

Es-tu prêt? #NoTimeToDie sort en avril 2020. pic.twitter.com/zc9Ab96ynj

– James Bond (@ 007) 15 février 2020

Êtes-vous excité pour le dernier tour de Daniel Craig en tant que James Bond dans No Time to Die? Pensez-vous que Rami Malek joue le Dr No? N’hésitez pas à partager vos pensées dans les bandes dessinées ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de No Time to Die:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé se révèle être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un méchant mystérieux armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time to Die sortira en salles le 8 avril 2020. Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant le dernier film de James Bond de Daniel Craig.

Source: Twitter

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.