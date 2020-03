Le nouveau spot TV de Mutants présente les héros utilisant leurs pouvoirs

Les nouveaux mutants est à moins d’un mois de la sortie définitive des cinémas et les fans du monde entier sont impatients de voir la fonctionnalité tant attendue. Un marketing antérieur a suggéré que le film réalisé par Josh Boone allait peser sur l’horreur, mais le dernier spot télévisé, intitulé “Attitude”, indique un changement apparent dans le marketing, car il révèle les personnages utilisant leurs pouvoirs et donne au film un aspect plus comme votre effort MCU typique.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, nous avons notre premier aperçu du tir de Canon Heatball de Charlie Heaton et de Bobby de Henry Zaga chauffant les choses en passant en mode plein Sunspot. Mais le véritable point culminant de la vidéo est Illyana Rasputin d’Anya Taylor-Joy, alias Magik, qui montre ses capacités magiques armées d’une épée bleue badass. Il semble que The New Mutants pourrait finir par être aussi plein d’action et d’humour que le reste des films de Marvel Cinematic Universe, ce qui devrait plaire au grand public.

Cela dit, les deux derniers spots ont poursuivi le thème terrifiant avec une musique effrayante et des images plutôt obsédantes. Nous savons que le film s’inspire également du scénario «Ours démon» des bandes dessinées, qui se lit comme une histoire des années 80 de Stephen King. On dit également qu’il s’inspire des films de Wes Craven et contient même un hommage à Nightmare on Elm Street 3. Mais Boone a également indiqué que la photo ferait pleurer le public et comporterait également une belle histoire de même sexe, donc en ce moment, nous avons franchement ne sais pas à quoi s’attendre.

Dans tous les cas, étant donné à quel point les aspects action et horreur du film sont bons, nous avons vraiment hâte de voir Les nouveaux mutants à son arrivée en salles le 3 avril 2020.