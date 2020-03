Le nouveau Star Wars: Galaxy of Adventures rend hommage à l’héritage de Leia Organa

Un nouveau Star Wars: Galaxy of Adventures court est maintenant en direct! Le dernier court métrage se concentre sur l’héritage de Leia Organa, allant de ses jours de combat avec l’Alliance rebelle au commandement de la Résistance et à l’inspiration d’une nouvelle génération de héros à Rey, Poe Dameron, et plus encore. Vous pouvez consulter “Leia Organa – Une princesse, un général, un mentor” dans le lecteur ci-dessous!

Star Wars: Galaxy of Adventures est une série de courts métrages d’animation célébrant les personnages et les histoires d’une galaxie lointaine, lointaine, présentant un style artistique lumineux et coloré, une action passionnante et un aperçu des plus grands thèmes de la saga!

Le premier épisode, “Rey et ses amis contre le premier ordre”, présente Rey, BB-8, Chewbacca, Poe Dameron et Finn travaillant ensemble pour vaincre le premier ordre.

Le prochain épisode, “Kylo Ren et Darth Vader – A Legacy of Power”, se concentre sur Kylo Ren alors qu’il suit les traces de Darth Vader, brandissant la puissance impressionnante du côté obscur dans une quête pour dominer la galaxie!

Le troisième épisode, “La Force appelle à Rey”, présente La Force appelant Rey alors qu’elle embrasse son destin sur la voie de devenir un Jedi.