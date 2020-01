Le nouveau teaser de la saison 4 “ Insecure ” est arrivé – Regardez-le ici

HBO a remporté l’or en 2016 avec la sortie de la série de comédie dramatique Insecure. Créée par les écrivains Issa Rae et Larry Wilmore, Insecure suit Issa et sa meilleure amie Molly dans leur parcours professionnel et relationnel à Los Angeles.

L’émission a obtenu de bonnes notes pour chacune de ses trois saisons et est devenue une favorite des fans. Mais au cours de la dernière année, il n’y a eu que peu de mots sur le quatrième épisode, qui a été une véritable déception pour les téléspectateurs. Heureusement, Rae a récemment annoncé que la saison 4 était en route, partageant la date de sortie et un teaser hilarant pour l’accompagner.

Le casting de «Insecure» lors d’un événement en 2017 | Randy Shropshire / . pour HBO

Regardez le teaser de la saison 4 «Insecure»

Le 15 janvier, Rae – qui joue également le rôle d’Issa – a publié un teaser pour la saison à venir sur sa page Instagram. Le clip montre Issa debout devant un miroir crachant l’un de ses raps de signature, dans lequel elle parle de monter de niveau et d’être à son service.

Les fans se souviendront qu’Issa venait de commencer à trouver ses marques dans la saison 3 après quelques années difficiles, il semble donc que la saison 4 la montre s’adapter à la prochaine étape de sa vie.

Rae a écrit dans la légende que l’émission reviendra à HBO le 12 avril.

Habituellement, Insecure lance une nouvelle saison chaque année. Mais après la fin de la saison 3 en 2018, Rae a pris un peu de temps pour se concentrer sur sa carrière cinématographique naissante. Elle a joué dans Little (2019) aux côtés de Regina Hall et Marsai Martin, et elle devrait apparaître dans The Photograph (février 2020) avec Lakeith Stanfield.

En savoir plus sur «Insecure» Saison 4

Début janvier, Rae est apparue sur un panel de la Television Critics Association où elle a parlé à Showbiz Cheat Sheet de ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans la prochaine saison.

“Je pense que cette saison concerne nos personnages qui progressent, entrent dans la prochaine phase de leur vie quand ils décident d’être intentionnels sur beaucoup de décisions qu’ils prennent”, a-t-elle expliqué.

Les téléspectateurs ont vu Issa subir de sérieux changements dans sa vie au cours de la saison 3. Elle a célébré son 30e anniversaire, a obtenu sa propre place, a quitté son travail insatisfaisant à We Got Y’all et a mis fin à son aventure avec Nathan après l’avoir à plusieurs reprises flirté avec elle.

Maintenant, elle est prête pour l’avenir. Rae a expliqué le nouveau voyage d’Issa en disant:

«Issa a spécifiquement quitté son emploi et elle poursuit cette passion. Ce sont certaines des choses que nous abordons, en plus des retombées qui se produisent lorsque vous avez 30 ans; les relations, les amitiés avec lesquelles vous devez travailler différemment. Certaines choses disparaissent progressivement. »

Issa Rae parle d’autres scénarios dans la saison 4 «Insecure»

Rae a ensuite parlé de ce que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir de Molly, une romantique sans espoir qui aspire à une relation sérieuse depuis le début de la série mais qui a l’habitude de s’auto-saboter. Dans la saison 3, Molly (Yvonne Orji) a commencé à sortir avec Andrew, le colocataire de Nathan – ou comme Internet l’appelle, “Asian Bae”.

Rae a admis: “Molly est dans sa première vraie relation depuis très longtemps, essayant de prioriser cela, et d’équilibrer son travail et sa relation.”

“Molly va à la thérapie, donc ça aide”, a ajouté Orji. «Je pense qu’elle essaie, comme Issa l’a dit, de monter de niveau. Toute cette saison consiste à essayer de comprendre qui nous sommes tous et qui elle est. Je pense que les amis l’ont appelée l’année dernière, juste parce qu’il est asiatique, il ne peut pas être une option? Et je pense que Molly essaie de comprendre si c’est une chose qu’elle veut explorer, et si oui, comment. Elle essaie d’être heureuse, mais elle ne sait pas comment. “

Il y a aussi plus de l’ex-petit ami d’Issa, Lawrence (Jay Ellis). Lawrence sort avec Condola, l’un des pairs d’Issa – et les choses se compliquent.

Il sera intéressant de voir comment tout cela se déroule. Rappelez-vous, l’émission débute le 12 avril. Vous ne voudrez pas la manquer.