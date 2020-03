Le nouveau teaser “Stranger Things” révèle qui revient pour la saison 4 – .

Stranger Things est sans doute la plus grande franchise de Netflix et, de manière assez impressionnante, la série est restée captivante au cours des 3 saisons. Si quoi que ce soit, vous pourriez même prouver que la troisième saison de Stranger Things est la meilleure du groupe, un argument qui pointe vers l’écriture remarquablement intelligente et suspensive des Duffer Brothers.

Alors que certaines émissions télévisées commencent à se sentir trop répétitives, la troisième saison de Stranger Things semblait encore fraîche malgré un certain nombre de lignes et de personnages familiers. Bien sûr, le grand point d’interrogation entourant la saison 3 se concentrait sur la fin et sur le fait que Hopper soit vivant ou mort. Une bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things d’il y a quelques semaines a cependant révélé que Hopper était en fait vivant et apparemment retenu captif en Russie.

Plus tôt dans la journée, Netflix a publié un autre nouveau teaser pour la quatrième saison de l’émission, cette fois via Twitter.

Selon la vidéo ci-dessus, nous avons un aperçu de la première lecture de la table de l’émission et, ce faisant, nous voyons exactement qui est prêt à revenir pour la quatrième saison de l’émission. Bien que la vidéo n’ait pas une tonne de surprises, soyez assuré que tous vos personnages préférés sont de retour dans le mix.

La vidéo commence avec Finn Wolfhard nous donnant accès à la salle de lecture de table où nous pouvons voir les pancartes de certains acteurs. Bien sûr, nous voyons des images de Hopper se promener et obtenons la confirmation que Maya Hawke (qui joue Robin) reviendra. En plus de cela, c’est la distribution habituelle de personnages, comme vous pouvez le voir sur de brefs extraits d’Eleven, Dustin, Will, Max, Steve, et enfin et surtout, le favori des fans Murray Bauman. En termes simples, l’ensemble du gang se rassemble pour ce qui sera, espérons-le, une saison aussi captivante que la dernière.

Source de l’image: Netflix

