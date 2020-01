Le nouveau thriller d’horreur du cher réalisateur de White People – / Film

Scénariste / réalisateur Justin Simien a présenté son premier long métrage Dear White People à Sundance en 2014, puis a ensuite adapté ce film dans une série de streaming Netflix. Maintenant, il est de retour au festival avec quelque chose de complètement nouveau: un thriller d’horreur des années 80 sur un tissage de tueur.

Nous sommes en 1989 et Anna (Elle Lorraine) est une assistante à la chance chez Rock Music Video, un réseau de style MTV basé à Los Angeles. Toutes ses meilleures idées sont balayées par d’autres et se font passer pour les siennes, laissant Anna derrière elle sur son loyer et constamment négligée au travail. Mais un bouleversement de l’entreprise se traduit par la direction du réseau (James Van Der Beek) l’installation d’un nouveau patron, Zora (Vanessa Williams), un ancien mannequin aux cheveux bombe qui dirige le bureau avec une poigne de fer. Zora apporte des changements radicaux, raccourcissant le nom de la chaîne de “Culture” à “Cult”, exaspérant les amis d’Anna (Lena Waithe, Yaani King Mondschein), et donner à Anna sa photo tant désirée – tant que la nouvelle arrive à tisser dans un salon haut de gamme appelé Virgie, supervisé par son propriétaire / coiffeur mercuriel (Laverne Cox).

Anna accepte, son ambition l’emportant sur son désir de rester fidèle à elle-même. “Les clients jurent que ce truc est magique”, dit Virgie à propos de sa bibliothèque d’options de tissage, et dans l’une des scènes les plus graphiques du film, l’écran se remplit d’un gros plan du cuir chevelu d’Anna au cours de la procédure avec les cheveux, les crochets et le flux sanguin. des montants égaux. C’est une scène troublante et horrible rendue encore plus douloureuse par les larmes de Lorraine et un prologue qui a révélé qu’elle avait auparavant eu une mauvaise expérience avec ses cheveux quand elle était enfant. Anna se réveille avec de longues mèches brillantes rappelant celles de la chanteuse superstar Sandra (Kelly Rowland, en mode complet Janet Jackson), et commence rapidement à se faire remarquer au travail et à gravir les échelons. Le seul inconvénient? Ses cheveux semblent maintenant avoir leur propre esprit – et un goût pour le sang.

Le film commence par une citation de l’auteur James Baldwin: “L’histoire américaine est plus longue, plus grande, plus variée, plus belle et plus terrible que tout ce que quiconque en a jamais dit.” Simien utilise cette idée comme un tremplin pour les origines de la titre de «mauvais poil»: il y a des forces anciennes en jeu ici qui ont dormi pendant des années parce que, comme l’explique le père d’Anna, les conquérants n’écrivent pas beaucoup sur les cultures qu’ils conquièrent. “Les superstitions sont des affluents des rivières et des océans de vérité sur qui vous êtes vraiment”, l’avertit-il, et lui donne un livre d’histoires Babadook écrit des générations plus tôt par des esclaves – des histoires de personnages comme The Moss-Haired Girl, un esclave qui utilise mousse enchantée pour faire une perruque. Anna, qui se considère comme une pragmatique, balaie d’abord ces histoires, mais se rend vite compte qu’elles peuvent être son seul espoir de comprendre ce qui lui arrive réellement.

Avant la première, Simien a déclaré qu’il avait fait ce film pour “interroger un système obsédé par la culture noire mais ne se soucie pas de la vie des Noirs”, et vous pouvez dire que ce film a une tonne à l’esprit. Il s’agit avant tout d’ambition, mais aussi d’image que nous présentons au monde et de navigation dans ses pressions sociétales. L’écrivain / réalisateur a tendance à rapprocher la caméra de ses acteurs, donnant au film un soupçon de claustrophobie efficace à mesure que le monde se rapproche d’Anna et qu’elle perd lentement le contrôle de ce qui est au-dessus de sa tête. Alors que le film Dear White People était confiant dans ses idées, il ressemblait plus à une histoire avec un grand script qu’à un film vraiment génial. Depuis, Simien a utilisé le spectacle (en grande partie excellent) Dear White People pour expérimenter et étendre son style, et vous pouvez dire que Bad Hair vient d’un cinéaste plus confiant dans l’ensemble. Il se sent chez lui tout au long du film, qu’il glisse une barrière visuelle entre Anna et son ancien patron lors d’une confrontation ou dépeigne un chaos de film monstre complet alors que les éléments d’horreur se multiplient à mesure que le film progresse.

À bien des égards, Bad Hair est l’héritier apparent de Get Out. Ce n’est pas une tentative d’être réducteur ou de regrouper certains cinéastes dans une boîte, mais plutôt une observation sur la façon dont les deux films utilisent les tropes du genre comme un conduit pour des idées d’actualité sur ce que signifie vivre dans le monde réel. De plus, ils concernent tous deux des forces qui tentent de s’approprier la culture noire et prennent littéralement le contrôle des corps noirs à des fins néfastes. Et comme Jordan Peele, Simien porte ses influences cinématographiques sur sa manche, rendant hommage aux films d’horreur qui ont précédé et à l’une de ses plus grandes inspirations, Stanley Kubrick: il y a des vibrations majeures de The Shining dans Kris Bowers», Dans la façon dont la séquence de rêve mystérieuse du protagoniste semble se frayer un chemin dans le tissu du film, et même dans quelques plans d’une hache à la fin de l’histoire.

Bien qu’il y ait beaucoup de peur du saut partout, le film est finalement plus campy que traditionnellement effrayant. Ce n’est pas comme un film d’Ari Aster, où chaque image est trempée de terreur – Simien fait peut-être un film d’horreur, mais il est sur un terrain de jeu complètement différent. Williams se délecte absolument dans son rôle crapuleux, Waithe et vétéran de Saturday Night Live Jay Pharaoh gagner leur part de rire dans des rôles de soutien, et Dear White People cast member Ashley Blaine Featherson est solide en tant qu’assistante boutonnée de Williams, mais le film appartient vraiment à Elle Lorraine, qui, dans son premier rôle principal, porte tout le film sur son dos et fait valoir qu’elle devrait être un acteur majeur à Hollywood dans le les années à venir. Simien a le don de lancer; il a lancé Tessa Thompson à la célébrité en 2014, et je ne serais pas surpris de voir Lorraine gagner le même niveau de reconnaissance après son travail ici.

Bad Hair regorge d’idées, et même s’il ne consacre pas de temps à les explorer toutes, son ambition est incontestablement impressionnante. C’est le type de film qui mérite réellement les inévitables essais vidéo d’une demi-heure qui seront faits sur ses thèmes, et j’ai hâte de lire tous les longs morceaux qu’il inspirera. Il défie son public sans parler, nous demandant de nous maintenir à mesure qu’il finit par atteindre son apogée sauvage, «voir-à-croire-ça». En partie film de Brian De Palma, en partie Invasion of the Body Snatchers, en partie Dracula et en partie Stepford Wives, Bad Hair filtre ses influences à travers les passions hyper-spécifiques de Simien et ses sensibilités uniques pour devenir une comédie d’horreur singulière d’un cinéaste singulier.

/ Classement du film: 9 sur 10

