Le nouveau thriller Netflix de Tyler Perry – / Film

Depuis près de vingt ans, Tyler Perry a été l’une des personnes les plus occupées de l’industrie du divertissement – et il ne montre aucun signe de ralentissement. Exemple: l’écrivain / réalisateur / producteur / acteur prolifique sonne dans la nouvelle année avec un tout nouveau film Netflix appelé Une chute de la grâce, un thriller juridique sur une femme dont la romance de conte de fées avec son nouveau mari se transforme rapidement en son pire cauchemar. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Une chute de Grace Trailer

Perry a incontestablement eu un énorme succès, ce qui l’a amené à être un paratonnerre pour des opinions fortes. Dans la dernière saison de Dear White People, créateur Justin Simien a travaillé à travers ses sentiments complexes sur l’impact de Perry sur la culture en marchant devant la caméra et en jouant un analogue de Perry, pour des résultats fascinants.

Mais quelles que soient les plaintes que je pourrais formuler à propos de ses films et émissions de télévision – et il y en a sûrement plus que quelques-unes – je dois lui pencher la casquette pour avoir essentiellement gardé la tête baissée, laisser la critique rouler sur le dos et continuer à pratiquer ce qu’il prêche: faire le travail d’écriture et diriger un flux constant de projets avec des personnes de couleur (souvent des femmes) dans des rôles principaux. Quand tout sera dit et fait, ce sera une grande partie de son héritage.

À la fin de l’année dernière, Perry a ouvert ses énormes studios Tyler Perry juste à l’extérieur d’Atlanta – un complexe de production tentaculaire de 330 acres situé sur une ancienne propriété de l’armée qui est plus grande que Warner Bros.et les studios Burbank de Walt Disney combinés. Le composé contient douze scènes sonores de grande taille – des projets comme Black Panther, The Walking Dead, Instant Family et First Man y ont été filmés – une réplique à 80% de la Maison Blanche, et plusieurs bâtiments qui ont été construits à l’origine dans les années 1800 et qui restent utilisable pour le tournage aujourd’hui. Même si vous ne vous souciez pas du tout de Perry ou de ses films, je vous recommande fortement de regarder cette vidéo, où il fait visiter Architectural Digest à toute la propriété. C’est très impressionnant.

Voici le synopsis officiel de A Fall From Grace:

Découragée depuis l’affaire de son ex-mari, Grace Waters (Crystal Fox) est restaurée par un nouveau roman. Mais lorsque des secrets font surface, le côté vulnérable de Grace devient violent. Un thriller électrisant avec Phylicia Rashad, Bresha Webb, Mehcad Brooks, Cicely Tyson et l’écrivain / réalisateur Tyler Perry.

A Fall From Grace arrive sur Netflix le 17 janvier 2020.

