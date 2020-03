Le nouveau trailer de Captain Tsubasa: Rise of New Champions montre le mode histoire

Dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions, vous aurez l’opportunité de devenir un super champion. Ce matin, Bandai Namco a partagé une nouvelle bande-annonce dans laquelle détaille le gameplay du mode histoire du jeu vidéo basé sur l’anime des Superchampions Yōichi Takahashi. C’est le mode New Hero qui relancera le troisième championnat national joué par le Niupi de la première école de Nankatsu.

Alors que le nouveau jeu Superchamps progresse, Le joueur assistera avec une caméra à la première personne à certains des moments les plus emblématiques de l’anime. L’utilisateur plongera dans l’histoire avec son propre personnage entièrement personnalisable. Il tiendra des dialogues optionnels avec les protagonistes, avant et après chaque partie. Même, le joueur pourra sélectionner l’équipe de sa préférence. Et bien sûr, vous devez vous entraîner pour améliorer vos compétences, à travers des missions secondaires.

Voici la nouvelle bande-annonce de Captain Tsubasa: Rise of New Champions:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions a été développé par Tamsoft, et Il sera disponible cette année sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. La date de lancement officielle n’a pas encore été confirmée.