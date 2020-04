Le nouvel art conceptuel de la «Ligue de la justice» révèle le début de la conception atlante

Le nouveau concept art de Justice League révèle un premier aperçu des Atlantes.

L’un des points forts de Justice League est qu’il nous a donné un aperçu, mais un aperçu des lieux clés de DC Extended Universe comme Themyscira et Atlantis. Alors que nous étions déjà au courant de la beauté mûre de Themyscira alors que nous en recevions une version à part entière dans Wonder Woman, nous ignorions tout à fait la sérénité d’Atlantis. Dans Justice League, nous avons brièvement vu le pays natal d’Aquaman et avec lui, nous avons également vu certains de ses résidents qui apparaîtront plus tard dans la première sortie solo cinématographique d’Arthur Curry.

Les conceptions mises en place dans Justice League ont ouvert la voie à Aquaman, qui a principalement eu lieu dans la Mecque sous-marine. Avec Justice League et Aquaman derrière nous, et alors que nous regardons vers l’avenir de l’Univers étendu DC, nous pouvons jeter un coup d’œil à certaines des premières conceptions des Atlantes. L’artiste conceptuel Constantine Sekeris s’est rendu sur Instagram pour montrer une première conception d’un Atlantean pour Justice League. Assurez-vous de balayer vers la droite pour voir la conception complète.

L’art conceptuel met en évidence tous les angles dont on pourrait avoir besoin pour montrer un poisson-humanoïde avec une multitude de branchies.Dans la légende, l’artiste conceptuel note comment les images ci-dessus ont été rapidement produites via Photoshop et ont ensuite été développées. Les résidents d’Atlantis comme ceux-ci sont apparus plus en évidence dans Aquaman, ce qui nous a donné un aperçu à couper le souffle de la ville sous-marine.

