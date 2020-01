Le nouvel écran roulant de LG sera mis en vente en 2020

Il y a deux ans, LG voulait nous surprendre avec un nouvel écran roulant qui, cependant, n’a jamais été mis en vente. Maintenant, dans le cadre du CES de cette année, la société sud-coréenne a finalement mis un prix, ainsi que la promesse qu’elle sortira au cours du premier semestre 2020, selon CNET. Cependant, ne soyez pas trop excité, car le téléviseur OLED de 65 pouces attendu ce ne sera rien, rien de bon marché: il pourrait avoir le prix astronomique de 60 mille dollars, tel que rapporté par le directeur du marketing de LG, JS Lee.

L’écran LG Signature RX, comme vous l’avez probablement déjà imaginé, est si cher en raison de sa qualité d’apparition et de disparition à votre guise, se dépliant à l’intérieur d’une armoire en appuyant sur un bouton. Apparemment, cette fonctionnalité ne réduira pas la qualité de l’image et même, selon CNET, il a été prouvé qu’elle peut durer jusqu’à 50 000 déploiements, ce qui peut se traduire par une durée de vie de plus de 60 ans; Mais oui, seulement lorsque l’écran glisse de haut en bas en moyenne une fois par jour. Bien sûr, sa durée de vie sera réduite en fonction du nombre de fois que les utilisateurs roulent et déroulent l’écran. En moyenne, vous pouvez vivre jusqu’à 17 ans si le téléviseur s’allume et s’éteint huit fois par jour.

Le RX dispose d’un système audio Dolby Atmos recouvert de tissu et a également la possibilité de ne rendre visible qu’un quart de l’écran. Pour cela, LG a conçu une interface de démarrage qui affichera une horloge et des données météorologiques; De plus, que l’écran soit génial ou non, vous pouvez continuer à jouer de la musique. Il comprendra également un processeur A9 Gen 3 et des contrôleurs vocaux pour Alexa et Google Assistant pour une gamme élevée.

La date de sortie au Mexique n’a pas été divulguée, mais il est très possible celle aux États-Unis est lancée au deuxième ou au troisième semestre de cette année.