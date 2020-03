Le nouvel épisode de BTS a des fans qui se souviennent de l’amour-même: Parlez-vous [The Final]

Un nouvel épisode BTS est arrivé sur la chaîne YouTube de BANGTANTV, et il est émouvant. Le nouvel épisode ramène ARMY à Love Yourself de BTS: Speak Yourself [The Final] à Séoul à partir d’octobre 2019. L’événement de concert de trois jours a été le point culminant de l’ère Love Yourself de BTS, et des fans du monde entier ont assisté à des spectacles importants.

L’épisode a montré des répétitions de concerts

Aimez-vous: Parlez-vous [The Final] a eu lieu à Séoul le 26 octobre, le 27 octobre et le 29 octobre. La dernière série de concerts a marqué la fin de l’ère Love Yourself de BTS et le début de l’ère Map of the Soul. Le nouvel épisode de BTS a montré des répétitions en coulisses de chaque jour.

Pour les concerts finaux, les membres du BTS ont enregistré de nouveaux magnétoscopes à jouer entre les sets. La setlist a également changé pour inclure «Run», le premier single de leur EP 2015, The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2. «Idol» a été déplacé pour être la dernière chanson avant le rappel, suivant l’élan de «Outro: Tear» et «Mic Drop».

L’épisode BTS a montré les répétitions qui ont rendu ces changements aussi parfaits que possible. À un moment donné, Suga a fait craquer tout le monde en descendant la scène allongée. Après toutes leurs répétitions, les membres du BTS étaient excités mais nerveux pour les concerts.

“Je pense que je me sens toujours de cette façon”, a déclaré Jimin en se dirigeant vers la scène pour le premier concert. «Je deviens plus nerveux quand je joue en Corée.»

Les membres du BTS ont interprété quelques chansons pour la dernière fois

Pour BTS et ARMY, aimez-vous: parlez-vous [The Final] était doux-amer. Avec leurs albums Love Yourself, BTS a encouragé ARMY à s’aimer et leur a apporté réconfort et encouragement. Tout au long de l’ère, les membres du BTS ont également appris à s’aimer. Les concerts finaux étaient une célébration de cela, mais aussi une fin.

“Je me sens doux-amer parce que c’était ma dernière étape de” Just Dance “”, a déclaré J-Hope après son solo. “Je ne pense pas que j’aurai la chance de le faire à nouveau … J’ai l’impression de dire au revoir. C’est doux-amer. “

Au cours de leur fin, les membres du BTS ont parlé de leur appréciation pour ARMY et de l’importance de l’ère Love Yourself pour eux.

«Je peux être ici grâce à vous», a déclaré RM. «Croyez-moi, j’espère que notre parole ou même une seule ligne dans nos chansons vous a aidé à vous aimer. Peu importe comment nous sommes à notre retour, soyons là les uns pour les autres. Je ne voulais pas pleurer… La tournée Love Yourself 2018: Speak Yourself a pris fin et je suis triste que nous ne puissions pas recommencer. Je souhaite qu’il y ait quelque chose de mieux que «Je t’aime». Je t’aime vraiment. »

L’épisode du BTS sur Speak Yourself à Séoul a rendu les fans émotionnels

Les membres du BTS devraient commencer leur Map of the Soul Tour en avril 2020, mais en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), ces plans sont en suspens. Cela rend le timing de l’épisode BTS encore plus émotionnel, car les fans se souviennent et espèrent que BTS aura la chance de faire ce qu’ils aiment dans les mois à venir.

“Je viens de terminer de regarder l’épisode et j’ai sangloté s’il vous plaît, je les manque tellement .. et la fin ment … dieu, ils signifient tellement pour moi: (((,” un fan a tweeté.

“Je pleure maintenant à cause de la fin des namjoons 🙁 ils signifient tellement pour nous et nous comptons tellement pour eux :(“, a écrit un fan sur Twitter.

“Il n’y a rien de plus dévastateur que la dernière fin de namjoon. en particulier dans la situation actuelle, quand nous ne savons toujours pas s’ils pourront organiser leur tournée mondiale cette année ou non, c’est navrant. quel que soit l’avenir, nous serons à vos côtés pour toujours », a écrit un utilisateur de Twitter.

“ILS METTENT LE MENT FIN DE NAMJOON CRIANT DANS LE DERNIER ÉPISODE DE BANGTANTV, BIGHIT VEUT ME ME DIEIEEEEEEEE”, a tweeté un fan.

«J’ai eu la chance d’assister à la dernière journée de la tournée Speak Yourself à Séoul. Voilà à quoi cela ressemblait de mon siège par rapport à l’épisode. Tant d’amour! J’espère sincèrement que la pandémie sera bientôt terminée afin qu’ils puissent à nouveau faire une tournée », a tweeté un fan.