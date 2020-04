Le numéro Stormtrooper de Finn est un rappel de “ Star Wars: Un nouvel espoir ”

Il a été révélé que le numéro FN-2187 stormtrooper de Finn est en fait un rappel de Star Wars: Un nouvel espoir.

Finn a été l’un des premiers personnages que nous avons vus de l’ère Disney des films et nous a également montré une nouvelle perspective de l’univers en tant que Stormtrooper défectueux. Star Wars est connu pour cacher une pléthore d’oeufs de Pâques dans chaque film et maintenant que la trilogie suivante est terminée, une nouvelle a été révélée.

Au cours des derniers jours, divers studios appartenant à Disney ont partagé des détails inédits de leurs films. Marvel Studios a notamment partagé un œuf de Pâques de Avengers: Fin de partie, qui fait référence au réacteur à arc de Tony Stark. Maintenant, le compte Twitter officiel de Star Wars a révélé que le numéro FN-2187 stormtrooper de Finn vient en fait de A New Hope:

«Le numéro du stormtrooper de Finn était FN-2187. Le # est un hommage à la cellule 2187 située dans le bloc de détention AA-23 sur le Death Star, la cellule de la princesse Leia dans A New Hope. Cell 2187 de ANH est une réf. à “21-87” un court-métrage de l’Office national du film du Canada qui a inspiré un jeune George Lucas. “

Le numéro stormtrooper de Finn était FN-2187. Le # est un hommage à la cellule 2187 située dans le bloc de détention AA-23 sur le Death Star, la cellule de la princesse Leia dans A New Hope. Cell 2187 de ANH est une réf. à «21-87» un court-métrage de l’Office national du film du Canada qui a inspiré un jeune George Lucas. pic.twitter.com/dBdY0kZ7nW

– Star Wars (@starwars) 10 avril 2020

Quel est ton film de Pâques préféré? N’hésitez pas à partager dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Le regretté Carrie Fisher apparaît comme le général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

Source: Twitter