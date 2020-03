Le PaleyFest 2020 reporté en raison des craintes liées au coronavirus et de nouvelles dates à déterminer

HISTOIRES CONNEXES

Un autre événement lié à la télévision a été victime de la pandémie de coronavirus: le PaleyFest de cette année, qui devait se dérouler plus tard ce mois-ci, a été officiellement reporté, a confirmé TVLine.

“Comme vous le savez, la propagation du coronavirus (COVID-19) continue de rester la plus grande préoccupation du public”, ont déclaré mercredi les organisateurs du Paley Center for Media. “Sur la base des informations les plus récentes et par souci d’inquiétude, nous avons pris la décision difficile de reporter le PaleyFest de cette année. Alors que nous étions impatients de présenter une autre gamme exceptionnelle d’événements PaleyFest, la sécurité de nos participants, invités et personnel est la plus haute priorité. »

Le PaleyFest 2020 devait se dérouler du 13 au 22 mars au Dolby Theatre de Los Angeles, avec des acteurs et des producteurs des plus grandes émissions de télévision participant à des panels et répondant aux questions des fans. La programmation de cette année comprend la série Star Wars de Disney + The Mandalorian, Star Trek: CBS All Access: Picard, ABC Modern Family (en l’honneur de sa dernière saison), Starz’s Outlander et bien d’autres.

Le Paley Center explore actuellement des options pour reprogrammer le festival; tous les billets déjà achetés seront honorés pour les nouvelles dates. (Les personnes qui ne peuvent pas y assister peuvent envoyer un courriel pour demander un remboursement.) De nombreuses émissions de télévision et événements ont été touchés par l’épidémie mondiale de coronavirus, avec plus de 1 000 cas signalés aux États-Unis. Survivor et The Amazing Race ont retardé la production des saisons à venir, des émissions comme The Tonight Show et Jeopardy! ont commencé à filmer sans public en direct; et Riverdale a temporairement interrompu la production après qu’un membre d’équipage est entré en contact avec une personne testée positive pour le virus COVID-19.