Le pantalon n’était que des chaussures, ou plus, disent le réalisateur et producteur

Pixar a fait tomber les téléspectateurs amoureux des jouets, des insectes, des monstres, des poissons, des voitures et plus encore. Maintenant, ils ont créé le pantalon le plus émouvant de l’histoire du cinéma. Onward est l’histoire touchante des frères elfes Ian (voix de Tom Holland) et Barley (voix de Chris Pratt) essayant de ramener leur père à la vie avec magie. Le sort ne fonctionne qu’à moitié et ils sont coincés avec son pantalon.

Chris Pratt exprime Barley | Disney / Pixar

L’écrivain / réalisateur Dan Scanlon et le producteur Kori Rae étaient à une conférence de presse à Los Angeles le 14 février pour discuter de la création d’Onward. Il s’avère qu’ils ont essayé beaucoup d’options différentes avant de s’installer sur le pantalon.

«Onward» est un film personnel de Dan Scanlon

Scanlon a créé Onward comme un moyen de faire face à la perte de son propre père quand il était un petit garçon.

«Tout comme les personnages du film, mon père est décédé quand j’avais environ un an et mon frère avait trois ans. Donc, comme je peux l’imaginer, nous ne nous souvenons pas du tout de lui, mais nous nous sommes toujours demandé qui il était et comment nous étions comme lui. Cette question est devenue la graine d’Onward, et si vous pouviez le rencontrer? Et si vous pouviez avoir un jour? Qu’apprendriez-vous? Que demanderiez-vous? Ensuite, nous avons ajouté des elfes et des sprites à cette histoire. »

Dan Scanlon, conférence de presse Onward, 14/02/2020

«Onward» était un monde technologique avant qu’il ne soit magique

Tout en réfléchissant aux moyens pour les garçons d’Onward de ramener leur père, la magie n’était pas la seule option.

L-R: Ian (Tom Holland), Barley (Chris Pratt) et la moitié de leur père | Disney / Pixar

«Nous avons envisagé une version où les garçons étaient des scientifiques qui ont construit une machine qui a ramené papa. La magie était juste plus romantique. Ensuite, nous ne voulions pas le placer dans un vieux monde fantastique, car c’est une histoire très moderne. Si ces garçons étaient tous en robe et que leur père était en robe, ça aurait été ridicule. Nous avons donc pensé en faire un moderne. “

Ensuite, ils ont discuté de la moitié de papa qu’ils animeraient

Une fois que les créateurs d’Onward ont compris comment ramener le père de Ian et Barley, ils avaient une autre grande décision à prendre. Quelle moitié de leur père reviendrait?

“Vous seriez étonné assis dans une salle d’histoire avec un groupe de dix ou 12 personnes ayant une conversation très sérieuse à ce sujet”, a déclaré Rae. «Nous avons tout essayé. Nous avons pensé que peut-être juste une paire de chaussures au début, je pense. Ensuite, il y avait une version de l’histoire où c’était comme des chaussures et ensuite ça donnerait quelque chose d’autre qui créerait un peu plus pour qu’il grandisse en quelque sorte au cours de [the movie]. C’était beaucoup plus inquiétant. »

Le pantalon est le noyau émotionnel de «Onward»

C’est peut-être drôle qu’il n’y ait qu’une paire de pantalons dans Onward, mais ces pantalons sont toujours spéciaux pour Ian et Barley.

“Nous pensions aussi que lorsque vous connaissez quelqu’un, chaque petit morceau que vous obtenez est spécial”, a déclaré Scanlon. “Certainement avec mon père, chaque petit élément d’information, chaque petit objet qu’ils possédaient et donc l’idée que les garçons ont littéralement un morceau de leur père qui se promène, c’était drôle mais aussi aligné avec cette idée.”

Tom Holland comme voix d’Ian (à droite) | Disney / Pixar

Holland leva cependant un sourcil.

“Je me souviens quand tu le lançais et tu te disais” Et puis il n’y a que la moitié de lui “”, se souvient Holland. “Je me souviens avoir été comme, d’accord.”

Le pantalon fonctionnerait également en live-action

Avant qu’Onward ne passe à l’animation, Pixar a fait un test pour savoir comment les pantalons pouvaient fonctionner à l’écran. Quelque part dans les coffres Pixar est un test de pantalons d’action réelle.

“Il n’est pas prévu d’en faire un en direct”, a assuré Scanlon. «Bien que nous ayons fait des tests sur ce à quoi cela ressemblerait avec un pantalon qui se promène. Nous avons fait un tissu d’écran vert sur nos visages et nous sommes promenés avec un pantalon kaki. J’ai pensé: “Ouais, nous pourrions faire cette action en direct.” “