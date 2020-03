Le pape François lance une bénédiction sans précédent pour le monde contre le coronavirus | Instagram

Dans un événement jamais vu dans l’histoire de l’Église catholique, le pape François donne actuellement une bénédiction au monde, pardonnant ses péchés pour continuer sa dure bataille contre le coronavirus qui, chaque jour, fait des milliers de morts. .

Au milieu d’une journée nuageuse et sous la pluie, le chef de l’Église catholique est arrivé à vide Place Saint-Pierre pour lancer une bénédiction au monde.

François donnera l’indulgence plénière, pardonnera les péchés du monde et donnera un mot de foi dans ces moments où nous sommes “effrayés et perdus”.

Nous avons réalisé que nous sommes tous dans le même bateau, tous faibles et nécessiteux, nous sommes tous dans ce bateau, a déclaré Francisco dans la liturgie.

FR: Aujourd’hui, le Seigneur appelle tous les pécheurs à dialoguer avec Lui: “N’ayez pas peur.” “Bien que vos péchés soient comme l’écarlate, ils peuvent devenir blancs comme la neige” (Is 1:18). #homilysantamarta PT: Hoje ou Senhor chama tous les pécheurs pour dialoguer avec Ele: “Não tenham medo”. “Si vos péchés sont des écarlates du forem, ils deviendront des branches comme une neige” (Is 1,18). #homiliasantamarta FR: Aujourd’hui, le Seigneur appelle tous les pécheurs à dialoguer avec Lui: “N’ayez pas peur.” “Bien que vos péchés soient aussi rouges que l’écarlate, ils blanchiront comme la neige” (Is 1,18). # homilíasantamarta IT: Oggi il Signore chiama tutti noi peccatori pour dialoguer avec Lui: “Non abbiate paura”. “Anche se i vostri peccati fossero mange scarlatto, diventeranno bianchi come neve” (Is 1,18). #omeliasantamarta FR: Aujourd’hui le Seigneur nous appelons tous à dialoguer avec Lui: «N’ayez pas peur». “Si vous vous aimez, vous devez l’être, vous devenez un blanc que neige” (Is. 1.18) # homéliesaintemarthe PL: Dziś Pan wzywa nas grzeszników do dialogu z Nim: “Nie bójcie się”. “Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Iz 1:18). # homiliaświętamarta DE: Heute lädt der Herr uns Sünder ein, mit ihm zu reden: Habt keine Angst. “Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee” (Jes 1,18). #homiliesantamarta

Le pape a souligné que “nous ne pouvons pas tous continuer seuls, mais tous ensemble“et a comparé les moments difficiles actuels dans le désespoir des disciples de Jésus.

FR: Nous commençons la saison #Lenten en recevant #ash. Nous sommes de la poussière dans l’univers. Pourtant, nous sommes de la poussière aimée de Dieu. #Ashes nous rappelle la direction de notre existence: un passage de la poussière à la vie. Nous sommes poussière, terre, argile, mais si nous nous laissons façonner par les mains de Dieu, nous devenons quelque chose de merveilleux. FR: Nous commençons #Lent en recevant les #ashes. Nous sommes de la poussière dans l’univers. Mais nous sommes la poussière aimée de Dieu. Les cendres nous rappellent le chemin de notre existence: de la poussière de la terre à la vie. Nous sommes poussière, terre, argile, mais si nous nous laissons modeler par les mains de Dieu, nous devenons une merveille. PT: Nous avons commencé #Quaresma ao ou reçu #cinzas. Nous sommes de l’univers. Mais nous sommes ou aimons de Deus. Un cinza nous rappelle ou voyage de notre existence: do po à vida. Nous sommes po, terra, mud; de plus, nous serons deixarmos pour façonner les pelas mãos de Deus, nous devenons une merveille. IT: Nous avons commencé le #Quaresima ricevendo le #ceneri. Siamo polvere nell’universe. Nous sommes l’amata poussiéreux de Dio. Le #ceneri ci ricordano il percorso della nostra esistenza: dalla polvere alla vita. Siamo polvere, terra, argilla, ma se ci lasciamo plasmare dalle mani di Dio diventiamo una meraviglia. FR: Nous commençons le # Carême en recevant les #cendres. Nous sommes poussière dans l’univers. Mais nous sommes la poussière aimée de Dieu. Le #cendre nous rappelle ainsi le parcours de notre existence: de la poussière à la vie. Nous sommes poussière, terre, argile, mais si nous nous laissons modeleur par les mains de Dieu nous devenons une merveille. # Carême #quaresma #cuaresma #quaresima # carême #AshWednesday # MercoledìdelleCeneri # Wednesday deceniza #quartafeiradecinzas

La bénédiction “Urbi et Orbi” (à la ville et au monde) s’adresse à tous les fidèles et est diffusée à la télévision, sur Internet et à la radio.

Je présiderai un moment de prière dans l’atrium de la basilique Saint-Pierre. Avec la place vide. Désormais, j’invite chacun à participer spirituellement à travers les médias. Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, avec qui à la fin je donnerai la bénédiction Urbi et Orbi et auquel s’ajoutera la possibilité de recevoir l’indulgence plénière, a annoncé le même Pape il y a quelques jours.

