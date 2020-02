Le parasite de Bong Joon-ho, Memories of Murder Getting Criterion Releases!

Bong Joon-ho’s Parasite, Memories of Murder obtiennent des versions de Criterion!

Après avoir remporté le premier prix de la soirée aux Oscars la semaine dernière, Bong Joon-ho Parasite reçoit un autre traitement majeur comme il et son drame policier de 2003 Souvenirs de meurtre sont tous deux ajoutés à la collection Criterion!

NEON et Criterion s’associent pour publier des éditions spéciales pour le quadruple lauréat d’un Oscar Parasite, qui est entré dans l’histoire en tant que premier film en langue étrangère à remporter le prix du meilleur film et le premier film coréen à remporter le prix du meilleur réalisateur, du meilleur film international et du meilleur scénario original, et un succès acclamé Souvenirs.

Parasite est situé au milieu des deux familles, les parcs, l’image de la richesse ambitieuse, et les Kims, riches en intelligence de rue mais pas grand-chose d’autre. Que ce soit le hasard ou le destin, ces deux maisons sont réunies et les Kims sentent une opportunité en or. Maîtrisés par Ki-woo, un lycéen, les enfants Kim s’installent rapidement comme tuteur et art-thérapeute dans les parcs. Bientôt, une relation symbiotique se forme entre les deux familles. Les Kims fournissent des services de luxe «indispensables» tandis que les parcs financent inconsciemment l’ensemble de leur foyer. Lorsqu’un intrus parasite menace le nouveau confort des Kims, une bataille sauvage et sournoise pour la domination éclate, menaçant de détruire l’écosystème fragile entre les Kims et les parcs.

Souvenirs, basé sur l’histoire vraie des premiers meurtres en série de la Corée dans l’histoire, suit deux détectives (Song Kang-ho, Kim Sang-kyung) entre 1986 et 1991 à Hwaseong alors qu’ils se précipitent pour trouver le coupable avant de trouver plus de victimes. Joon-ho a adapté la pièce de théâtre du même nom de Kim Kwang-rim avec Shim Sung-bo et a réalisé le long métrage, qui a reçu des éloges de la critique et du public au cours des années depuis sa sortie et est largement considéré comme l’un des meilleurs Films sud-coréens de tous les temps.

Aucune date de sortie n’a actuellement été fixée pour les éditions spéciales de la collection Criterion pour les deux films, mais les deux sont actuellement disponibles à l’achat sur diverses plateformes numériques!