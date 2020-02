Le parasite de Bong Joon Ho publiera des storyboards via Central Publishing

Le parasite de Bong Joon Ho publiera des storyboards via la publication centrale

Grand Central Publishing publiera les storyboards complets au réalisateur et écrivain Bong Joon Ho, quatre fois récompensé aux Oscars Parasite sous forme de livre, qui devrait arriver dans les magasins le 19 mai 2020. Parasite vient de faire l’histoire comme le premier film en langue étrangère à remporter l’Academy Award du meilleur film et le premier film coréen à remporter le prix du meilleur réalisateur, du meilleur film international et du meilleur scénario original.

Grand Central a acquis les droits nord-américains du livre, qui a déjà été publié en Corée du Sud, auprès de David Kuhn et Nate Muscato chez Aevitas Creative Management. Les 304 pages, dessinées par Bong lui-même, représentent chaque scène du film et se lisent comme un roman graphique. Le dialogue, la mise en scène et les instructions de la caméra seront traduits en anglais du coréen, et le livre comprendra une préface écrite par Bong sur la réalisation du film et son processus de création.

«Les illustrations du réalisateur Bong partagent le pouvoir éclairant de son écriture et de sa mise en scène, faisant du roman graphique Parasite une lecture magnifique, captivante et fascinante dans les coulisses de la réalisation de l’un des meilleurs films de l’année», dit le rédacteur en chef Wes Miller, qui a acquis le roman graphique pour Grand Central Publishing. “Le résultat est une toute nouvelle façon de découvrir les délices et les surprises vertigineuses de l’histoire profondément émouvante de Bong Joon Ho.”

Parasite est situé au milieu des deux familles, les parcs, l’image de la richesse ambitieuse, et les Kims, riches en intelligence de rue mais pas grand-chose d’autre. Que ce soit le hasard ou le destin, ces deux maisons sont réunies et les Kims sentent une opportunité en or. Maîtrisés par Ki-woo, un lycéen, les enfants Kim s’installent rapidement comme tuteur et art-thérapeute dans les parcs. Bientôt, une relation symbiotique se forme entre les deux familles. Les Kims fournissent des services de luxe «indispensables» tandis que les parcs financent inconsciemment l’ensemble de leur foyer. Lorsqu’un intrus parasite menace le nouveau confort des Kims, une bataille sauvage et sournoise pour la domination éclate, menaçant de détruire l’écosystème fragile entre les Kims et les parcs.

Parasite est un conte particulier sur deux familles qui sont des mondes séparés mais quelque peu semblables, dépeignant une réalité frappante du monde dans lequel nous vivons. Le film met en vedette Song Kang Ho, Lee Sun-Kyun (Une dure journée), Cho Yeo-Jeong (Obsédé), Choi Woo-Shik (Okja), Park So-Dam (Les prêtres) et Chang Hyae-Jin (Poésie). Le film a été écrit et réalisé par Bong Joon Ho.