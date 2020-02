Le parquet dénonce Toni Soler pour le bâillon des Mossos et des chiens sur TV3

Le parquet de Barcelone a dénoncé Toni Soler pour le bâillon de l ‘«Està passant! qui a qualifié les Mossos d’Esquadra de “putains de chiens”, émis le 16 octobre 2019 après les altercations en réponse à la peine du procès. Après enquête, le Bureau du Procureur considère qu’il y a un crime contre les institutions de l’État, notamment des blessures graves aux forces et organes de sécurité.

Toni Soler, dénoncé par le bâillon des chiens et des Mossos

Selon la phrase, à laquelle l’agence EFE a eu accès et fait écho à La Vanguardia, le procureur accuse Soler et ses deux collaborateurs de ce crime, Magí Garcia et Jair Domínguez. En outre, il demande que la Corporation catalane des médias audiovisuels (CCMA) soit déclarée officier civil subsidiaire pour être le moyen par lequel les faits rapportés ont été diffusés. Le bureau du procureur de Barcelone a ouvert une enquête en novembre dernier à la suite de plaintes déposées par des syndicats à Mossos d’Esquadra.

Le gag de la controverse

Le gag de la controverse a montré une chien vêtu d’une casquette de police et vêtu d’un équipement anti-émeute, tels que des casques ou des lanceurs de coques viscoélastiques en mousse. Dans le croquis, il a été “informé” qu’un jeune de 22 ans avait été touché à l’œil lors de manifestations. Le garçon a ensuite qualifié les flics de “putains de chiens”.

Dans d’autres commentaires, ils ont laissé un chien “aboyer sur vous, vous tuer ou pire, vous tirer dessus avec des balles” en mousse “ou des balles en caoutchouc”, en référence aux agents anti-émeute qui avaient agi pendant ces jours en Catalogne.

