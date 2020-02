Le passé dans «La que se avecina» de José, participant à «L’île aux tentations»

José, le participant de «L’île des tentations» plus romantique et plus sûre dans leur relation, est toute une boîte de surprises. La garde civile ne cesse de surprendre par ses compétences multiples et pluridisciplinaires et, au-delà de sa position dans les forces de sécurité de l’État, il est professeur et aime écrire des poèmes et des paroles de chansons, comme il l’a déjà montré pendant son séjour en République dominicaine.

José («L’île des tentations») dans «LQSA»

À la facette artistique de José s’ajoute maintenant l’interprétation, comme l’ont découvert les utilisateurs des réseaux sociaux. Bien que sa petite amie Adelina et lui soient anonymes pour le grand public, le jeune homme avait déjà de l’expérience sur le premier écran en tant qu’acteur rien de plus et rien de moins que «La que se avecina», la série vedette de Telecinco.

La garde civile a fait une apparition fugace dans le Épisode 11×12 de la comédie des frères Caballero, intitulé “Une dispensation, un foetus in foetu et une greffe turque”. L’intrigue se déroule, comment pourrait-il en être autrement, dans un gymnase où Javi (Antonio Pagudo) exerce ses muscles. Soudain, il est surpris de recevoir une vidéo sur son mobile dans laquelle il peut voir sa femme, Lola (Macarena Gómez), au lit avec Martina (María Hervás) comme s’il s’agissait d’images du feu de joie de Mónica Naranjo .

L’apparition de Joseph

Le personnage de Pagudo regarde étonné la vidéo de l’infidélité présumée de Lola lorsque deux autres membres du gymnase se présentent pour découvrir ce qui est à l’écran. L’un d’eux est justement José Sánchez, participant de «La que se avecina» qui a fait sa première à la télévision avec cette petite figuration dans laquelle il devait juste avoir l’air surpris. Il est moins curieux que sa première incursion dans le petit écran ait été liée à une infidélité, leitmotiv du programme auquel il participe désormais.

