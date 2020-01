Le passé de Dom Toretto vient de le rattraper – / Film

Pendant des années, Universal a utilisé le Super Bowl pour lancer les nouveaux looks de ses films Fast and Furious, offrant des bandes-annonces mémorables remplies d’images à couper le souffle qui mettent les fans en haleine pour le prochain épisode. Mais avant le match de ce dimanche, le studio s’est surpassé en libérant le F9 bande-annonce à l’avance lors d’un concert en direct avec le casting à Miami, et merde, cette chose règne si fort. Rejoignez-moi ci-dessous pour une ventilation de la remorque F9.

Lorsque le teaser de cette bande-annonce est arrivé plus tôt cette semaine, nous nous demandions ce que Letty (Michelle Rodriguez) parlait quand elle a dit à son beau-fils Brian qu’il aurait besoin de son collier croix emblématique “pour se protéger de ce qui allait arriver”. Qui aurait pu savoir que “ce qui allait arriver” était son oncle mystérieux, qui, tout comme son frère, se trouve être un maître voleur et un pilote performant? Est-ce que ça veut dire John CenaLe personnage est aussi un vampire? Est-ce pour cela que ce collier offrira une protection à l’enfant? Veuillez me dire que John Cena est un vampire.

Cette séquence, dans laquelle Dom attrape Letty avec le capot de sa voiture, semble être un rappel du temps où Dom a sauté du capot de sa propre voiture pour attraper Letty à travers le trafic dans Fast & Furious 6, qui est objectivement la cascade la plus glorieusement ridicule dans toute la franchise.

Je me demandais comment Mia (Jordana Brewster) entrerait en ligne de compte dans ce film, et il semble que le méchant de Cena, Jakob, l’a capturée et l’a utilisée comme appât pour attirer Dom et son équipe dans un piège. On ne sait pas combien d’action Mia verra dans ce film. Elle partage une scène avec Letty à 2h00, mais depuis que Paul Walker est mort et que Furious 7 a laissé Brian O’Conner s’envoler vers le coucher du soleil, la franchise a fait tout son possible pour éviter de ramener ce côté de la famille dans le mélanger. Si Jakob est le frère de Dom, cela fait de lui le frère de Mia aussi. Alors peut-être qu’en se concentrant organiquement sur l’histoire ancienne de la famille Toretto, ce film peut la ramener dans le giron sans que le public se demande pourquoi Brian ne serait pas impliqué également.

Est-ce que… Vin Diesel vient de prendre une voiture? pic.twitter.com/K9xBLoi7DM

– Matt Singer (@mattsinger) 31 janvier 2020

J’ai regardé cela environ 600 fois maintenant, et je ne suis honnêtement toujours pas sûr de ce qui se passe ici. Peut-être que Matt Singer de ScreenCrush a raison, peut-être qu’il est renversé, ou peut-être qu’il se retrouve en quelque sorte à l’intérieur d’un de ces véhicules avant de toucher le sol. Mais bien que ce soit clairement une chose importante à laquelle nous devrions penser, n’oubliez pas que ce moment commence avec Dom qui surfe essentiellement au-dessus d’une voiture qui est totalement de son côté. Comment diable est-ce arrivé? J’ai hâte de le découvrir.

La dernière fois que nous avons vu Cipher (Charlize Theron), elle s’était échappée d’un avion après avoir ordonné l’exécution de la mère de l’enfant de Dom. Maintenant, elle semble être dans une affaire verrouillée, ce qui nous amène à nous demander s’il s’agit d’une autre situation qui rappelle The Dark Knight, The Avengers et Skyfall, où le méchant veut réellement être attrapé parce que tout cela fait partie de leur plan directeur. Et tandis que nous, le public qui suit ces films depuis près de vingt ans, ne savons rien du frère de Dom, il est logique que Cipher, un pirate de génie (qui, soit dit en passant, a changé de coiffure depuis qu’il a sauté de cette avion), aurait pu trouver des informations à son sujet. «Toute votre vie, vous vous êtes poussé à être plus rapide que Dom, plus intelligent que Dom, plus fort que Dom. Mais pourriez-vous le tuer? Parce que je suis prête si vous l’êtes », dit-elle. Tant de questions ici, mais voici ma plus grande pour l’instant: où était Jakob pendant l’enfance de Dom et Mia? Dom l’appelle son frère cadet. Leur père a été tué sur une piste de course, alors vous pensez qu’avec l’obsession de Dom pour la famille, ils se seraient réunis pendant une période aussi tragique. Que s’est-il passé là-bas?

Autre question: Jakob possède-t-il cet immense manoir londonien, ou s’agit-il d’une situation classique où deux voleurs se présentent au même endroit pour voler la même chose? (Note latérale: je dois aimer Dom tirer une heure de pointe sur son frère ici avec l’ancienne routine “prendre le pistolet de votre main”.)

Le Pontiac Fiera avec un moteur-fusée est un * baiser de chef * un moment rapide et furieux, mais ne citez pas pendant la période précédant ce tir, car vous manquerez une paire de joueurs de Tokyo Drift: Lucas Black, reprenant son rôle de Sean Boswell, et Jason Tobin comme Earl, l’un des membres de l’équipage de Han qui a une histoire avec les systèmes de gestion du carburant.

Le reste de la bande-annonce n’est qu’un moment totalement fou après le réalisateur Justin LinLa tentative du moulin à vent sur le basculement du camion de Chris Nolan de The Dark Knight, à une voiture pleine grandeur traversant un pont de corde cassé, au «plan magnétique» et à la tactique d’évasion non conventionnelle de Dom et Letty. Ai-je mentionné ces règles de panique de la bande-annonce?

Oh ouais, et HAN EST VIVANT! On ne sait pas comment cela s’est produit, car il semble que nous l’ayons vu mourir dans une explosion sous différents angles dans plusieurs films maintenant, mais le texte à l’écran se lit “La justice arrive”, ce qui implique que ce n’est pas un scénario du Beerfest dans lequel Han est identique Le jumeau entre dans le giron et demande à tout le monde de l’appeler Han parce que cela facilitera les choses pour toutes les personnes impliquées. #JusticeForHan, en effet.

“Quand Shaw est entré et a été révélé être le tueur et a été invité dans le giron familial … c’est là que vous êtes allé,” Eh bien, ce personnage est-il respecté? “” Sung Kang a déclaré au L.A. Times dans une nouvelle interview à propos de son retour prévu pour la sortie de cette bande-annonce:

“Nous savons qui et ce qu’est Han”, a déclaré Kang à propos de la façon dont Lin et lui ont approché Han dans Fast 9. “Et nous sommes plus âgés maintenant. Ce Han est plus âgé. Les choses que nous avons apprises en tant qu’hommes dans notre vie personnelle, j’espère que cela pourra transcender à l’écran. “

La remorque se termine avec Han dérivant dans le châssis dans un véhicule orange, et si vous revenez en arrière et regardez la séquence du camion une fois de plus, vous verrez que Han est celui qui positionne son véhicule de manière à forcer le camion à basculer . Mais il semble également que le camion efface complètement cette voiture orange dans le processus – ils ne ramèneraient pas Han des morts seulement pour le tuer à nouveau, n’est-ce pas?

Voici le synopsis officiel complet du film:

Dom Toretto de Vin Diesel mène une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se rassemble pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus qualifié et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob (John Cena, The Suicide Squad de l’année prochaine) .

F9 voit le retour de Justin Lin en tant que réalisateur, qui a dirigé les troisième, quatrième, cinquième et sixième chapitres de la série lorsqu’il s’est transformé en blockbuster mondial. L’action déferle dans le monde entier – de Londres à Tokyo, de l’Amérique centrale à Édimbourg, et d’un bunker secret en Azerbaïdjan aux rues grouillantes de Tblisi. En cours de route, de vieux amis ressusciteront, de vieux ennemis reviendront, l’histoire sera réécrite et le vrai sens de la famille sera testé comme jamais auparavant.

Le film met en vedette les membres du casting, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris «Ludacris» Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et Sung Kang, avec Helen Mirren, lauréate d’un Oscar® et Charlize Theron, lauréate d’un Oscar®. F9 présente également la superstar Grami Cardi B en tant que nouveau personnage de franchise Leysa, une femme ayant un lien avec le passé de Dom, et un caméo par la sensation de Reggaeton Ozuna.

F9 fait irruption dans les salles 22 mai 2020.

