Le passé de Fani (‘L’île des tentations’) avec Mario, ancien concurrent de ‘GH 4’: “On s’implique 200 fois”

«L’île des tentations» est le programme vedette de la saison et l’un des couples qui monopolisent le plus sont Fani et Christofer. En fait, le cri de “Estafanía!” du candidat à voir sa petite amie embrasser Ruben est devenu viral sur les réseaux sociaux, où les mèmes abondaient, et est venu se faufiler dans le gala Goya 2020. En raison de sa popularité croissante, l’intérêt pour la vie amoureuse de Fani a a augmenté et plusieurs célébrités ont émergé qui prétendent avoir été avec elle dans le passé.

Mario (‘GH 4’) avoue qu’il était avec Fani dans ‘Saturday Deluxe’

Mario Artiaga (‘GH 4’) a participé à la table de discussion de ‘Saturday deluxe’ sur ‘L’île des tentations’ et a avoué qu’il avait couché avec Fani quand ils étaient tous les deux très jeunes, peu de temps après leur passage la maison de Guadalix. Celui qui était un concurrent de «Big Brother» a révélé que il l’a rencontrée “il y a seize ans” dans un “garito” parce qu’elle s’intéressait à lui depuis qu’elle l’avait vu à la télévision.

“Nous restions pour une saison. Nous avons été regroupés 200 fois”, a déclaré Mario après avoir raconté cette première rencontre avec le candidat de «L’île des tentations». La cousine de Fani et son défenseur ont nié ces informations: “Ce n’était qu’une fois et cela a duré quatre minutes”. Artiaga n’a pas répondu et a continué à expliquer qu’il était ami avec Fani jusqu’à ce qu’elle commence à sortir avec Christofer, car elle s’est isolée et a cessé de faire la fête.

Jacobo Ostos répond

Il y avait eu beaucoup de spéculations ces derniers jours sur la relation présumée que Fani et Jacobo Ostos auraient entretenue. Le fils du torero Jaime Ostos est allé à ‘Saturday Deluxe’ pour parler du problème, mais n’a pas voulu confirmer ou infirmer cette information. Il a seulement dit d’elle qu’elle était “une fille très gentille et sympathique” et qu’il l’a rencontrée il y a dix ans dans une boîte de nuit, lorsque Mario Artiaga l’a présentée. Le cousin de Fani voulait confirmer qu’Ostos et Fani avaient déjà eu des relations sexuelles.

