Le passé de Rubén en tant que prétendant de María Hernández dans ‘MYHYV’ avant ‘L’île aux tentations’

Près de deux semaines après le début de la diffusion de “ L’île des tentations ”, Fani Carbajo, l’une des participantes, est devenue le centre principal du programme suite à son rapprochement croissant avec Rubén, avec qui elle a déjà partagé plusieurs baisers malgré sa relation de sept ans avec Christofer Guzmán. Un homme célibataire qui a réussi à se démarquer surtout devant ses compagnons et qui, il y a six ans, a signé comme prétendant dans «Femmes et hommes et vice versa».

María voit la vidéo de casting de Rubén dans «Femmes et hommes et vice versa»

En 2014, Rubén est apparu au casting de l’émission de rencontres de Cuatro afin d’essayer de conquérir la alors tronista María Hernández, une vidéo que le site Telecinco a voulu mettre en lumière suite à son succès dans le programme de Mónica Naranjo. “J’ai vraiment aimé Maria”, a avoué le désormais single de “The Island of Temptations”, dans une vidéo où il a eu l’occasion de voir la tronista sur le plateau, dans laquelle il a souligné son sourire et les tatouages ​​qu’il avait après avoir regardé le programme. .

“J’ai décidé de venir au casting pour elle”, a avoué Ruben, alors âgé de 26 ans, avant d’ajouter que “j’ai vécu très vite”. “Je n’aime pas me définir, je n’aime pas dire comment je suis ou quoi que ce soit. J’espère que lorsque l’autre personne me verra, il pensera à moi”, a déclaré le demandeur, qui a mentionné les pays qu’il avait eu l’occasion de visiter, comme l’Italie, l’Amérique du Sud ou la Pologne. , et a même démontré sa maîtrise du portugais, polonais, italien et valencien.

“J’adore ce mec”

Rubén, lors de sa première en tant que prétendant de Maria dans «Femmes et hommes et vice versa»

L’attitude de Rubén dans sa vidéo de présentation a réussi à conquérir Maria et à lui donner l’occasion de mieux se connaître. Une rencontre devant laquelle la tronista était très enthousiaste, tandis que le reste des prétendants le considérait comme un rival à prendre en compte. “J’ai sacrifié le football pour être avec ma mère”, a avoué la nouvelle venue, qui a expliqué qu’après le divorce de ses parents, il avait compris la nécessité d’être avec sa mère, tout comme elle avait besoin de sa compagnie.

“J’adore ce gars, il a un look super clair, d’être un oncle noble et sincère”, a déclaré Mar Montoro, à ce moment-là une opinion du programme, qui était perplexe par le fait que Ruben avait avoué au casting qu’il ne s’aimait pas. “Tout cela mène à la relation que j’ai eue. J’ai eu quatre ans avec une seule personne, la seule relation sérieuse que j’ai eue, et cela vous aide à apprécier d’autres choses, pas seulement la relation physique”, a expliqué le prétendant. “Il vous transmet qu’il est une bonne personne”, A fait l’éloge de Maria, après ce premier contact entre la tronista et son nouveau prétendant.

