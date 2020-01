Le passé difficile de Julian («L’île des tentations»), jeté par la fenêtre quand il était bébé

«L’île des tentations» continue d’accumuler des fans et de se consolider en tant que nouveau phénomène d’audience pour Mediaset. Cependant, entre les rires, les imbéciles et quelques autres peaux d’infidélité une histoire personnelle vraiment bouleversante: celle de Julián Requena, l’un des singles de la réalité.

Julian Requena, single extrait de «L’île aux tentations»

En novembre 1994, publié par le journal El País, un mère a jeté son fils de 13 mois sur le balcon lors d’une “attaque d’hystérie“C’était un sixième étage, mais le petit Julian a réussi à survivre. Son corps a heurté le toit d’une camionnette et un homme qui est passé a frappé le bébé dans ses bras. en évitant un second coup au sol.

Le bébé a été rapidement transféré à l’hôpital La Fe de Valence, où il s’est remis de ses blessures. “J’ai entendu un grand bruit, j’ai ouvert les bras et je suis tombé dessus. Il était aussi mort, exsangue et ne respirait pas. Je lui ai tapoté le visage et j’ai commencé à pleurer “, a déclaré Angel Benito, l’homme qui a” sauvé “la vie de Julian.

Aujourd’hui, Julian a 26 ans et démontre son énergie dans «L’île des tentations». Il est père d’un enfant et dirige une entreprise à Valence, comme il l’a laissé dans sa présentation: “Je suis l’homme d’affaires le plus célèbre de Valence. Derrière cette façade irrésistible, j’ai un petit cœur avec beaucoup de désir de tomber amoureux.”

