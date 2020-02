Le passé télévisuel de Dani, le single de «L’île des tentations» qui a créé «First Dates»

Plusieurs des participants de «L’île des tentations» avaient déjà participé à d’autres programmes télévisés. C’est le cas de Dani, qui s’est non seulement présenté à un autre format Mediaset, mais l’a également publié. Le «célibataire» de l’île a été protagoniste beaucoup plus tôt dans la première date qui a eu lieu dans le restaurant «First Dates».

Dani, dans ‘First Dates’ et dans ‘The Island of Temptations’]

En 2016, le gaditano est allé tenter sa chance amoureux de Xantal, une hôtesse de Barcelone. La rencontre s’est plutôt bien passée, car après s’être embrassés dans le photomaton que certains couples viennent après le dîner ils ont accepté de se retrouver dehors pour un deuxième rendez-vous. Le programme leur a également donné cette opportunité et ils sont retournés au restaurant de l’amour pour se revoir.

Le premier rendez-vous de Dani et Xantal s’est terminé par un baiser

Le deuxième dîner n’a pas été aussi bien accueilli par Xantal. Le premier jour, Dani a déclaré aux caméras qu’il avait surmonté une pause traumatisante, il était coupable d’infidélité. Cela ne lui convenait pas très bien lorsqu’elle l’a découvert une fois son rendez-vous émis, car elle se considère comme une personne très suspecte. Un autre fait de Dani ne l’a pas aidé à lui faire confiance, mais cela reste une anecdote: il était sur le point de jouer dans le film “The Boy” sorti en 2014.

Votre présentation sur l’île

Dans la présentation vidéo des célibataires, Dani a avoué que sa fille idéale serait “une personne attrayante et intelligente, qui aime s’amuser, faire la fête et s’amuser car je suis une personne très drôle et il aime bouger comme un bon andalou” “. Dommage qui n’a pas eu de grande connexion avec aucun des candidats et a fini par être expulsé.

