Le passe-temps préféré du prince William a toujours fait peur à la reine Elizabeth II

Le prince William est actuellement deuxième de la lignée de succession au trône britannique et a passé des années à s’entraîner avec la reine Elizabeth II pour devenir un jour roi. Sa Majesté a toujours voulu que William soit attentif et prudent sur la façon dont il vivait sa vie en préparation pour ce futur rôle, cependant, l’un de ses passe-temps préférés terrifiait sa grand-mère.

Lisez la suite pour découvrir ce qu’est ce passe-temps et si le duc de Cambridge le fait encore aujourd’hui.

La reine Elizabeth II et le prince William | JOHN STILLWELL / . via .

Quelle est la relation du prince William avec la reine Elizabeth

William a découvert son destin quand il était un jeune garçon. Ses parents, le prince Charles et la princesse Diana, voulaient attendre jusqu’à ce qu’il soit à un âge approprié pour lui dire ce que son avenir impliquerait. Cependant, ce plan a été gâché quand il a commencé l’école parce que les autres élèves lui ont fait savoir exactement qui il était.

Selon le biographe royal Andrew Morton, l’un des camarades de classe de William lui a demandé: “Tu ne connais pas la reine?” Le prince a alors répondu: “Tu ne veux pas dire grand-mère?”

Mais apprendre la vérité a ensuite donné à la reine Elizabeth la chance de préparer William à un jeune âge pour son avenir en tant que monarque.

“Il y a toujours eu une proximité particulière entre William et la reine, et elle s’est particulièrement intéressée à lui”, a déclaré à People Robert Lacey, historien royal et consultant de la série à succès Netflix The Crown. «Elle l’aurait au château de Windsor et ouvrirait les boîtes d’État et le guiderait à travers les papiers. C’était l’éducation constitutionnelle de William. “

Le passe-temps que William appréciait et dont la reine n’était pas fan

Prince William | Peter Byrne – Piscine WPA / .

De nombreux fans royaux ont toujours pensé au prince Harry comme le frère des aventures, mais William a aussi cette séquence en lui et l’un de ses passe-temps préférés a été la moto.

Selon le documentaire Chasing the Royals, Sa Majesté n’a pas approuvé le passe-temps parce qu’elle le considérait comme dangereux. Mais cela a en fait rassuré William.

«Je ne sais pas ce que c’est que les vélos, mais j’ai toujours eu une passion pour les motos depuis que je suis toute petite. J’avais l’habitude de faire beaucoup de karting quand j’étais plus jeune, puis après je suis allé sur des quads et finalement des motos », a déclaré le prince, ajoutant:« Cela aide à être anonyme avec mon casque de moto car cela me permet se relaxer. Mais j’aime tout ce qui concerne les motos et la camaraderie qui va avec. »

Le photographe royal James Whitaker a souligné une fois qu’il pensait que le passe-temps de William était “étrange” parce que “[Princess Diana] fuyait constamment les paparazzis, qui étaient à moto. Maintenant, son fils utilise une moto pour les mêmes raisons. »

Le duc ne fait plus autant de vélo maintenant qu’il le faisait après avoir eu des enfants. L’une des dernières fois où il a été photographié en train de rouler, c’était lors de sa visite au parc technologique Triumph Motorcycles et MIRA en 2018.

