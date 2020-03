Le patron d’Arrowverse révèle pourquoi le surhomme de Tom Welling a renoncé à ses pouvoirs

L’honcho de la tête d’Arrowverse Marc Guggenheim a révélé pourquoi le surhomme de Tom Welling a abandonné ses pouvoirs.

Le croisement d’Arrowverse Crisis On Infinite Earths était une entreprise épisodique sans précédent et comportait une pléthore de camées de nombreuses étoiles. Un tel camée était Superman de Tom Welling, qui a joué l’emblématique Son of Krypton à Smallville sur The CW. Tom Welling a joué Clark Kent pendant une décennie dans la série télévisée qui nous a donné un aperçu des débuts de Superman.

Finissant en 2011 avec Clark Kent de Tom Welling assumant enfin le rôle de Superman, Smallville a depuis été vénéré comme l’un des meilleurs spectacles de super-héros à avoir été diffusé sur le petit écran. Quand est finalement arrivé le moment de l’apparition de Tom Welling sur le crossover Arrowverse, les fans ont été surpris de constater que son Superman avait renoncé à ses pouvoirs.

S’exprimant avec le podcast Fake Nerd, le patron d’Arrowverse, Marc Guggenheim, a révélé que le personnage de Tom Welling abandonnant ses pouvoirs était un clin d’œil au séminal Superman II.

«Nous avons discuté d’un signe de tête, croyez-le ou non, Superman II, ce n’était pas pertinent pour l’histoire que nous racontions en termes de détails, et il y a certaines choses qui, je crois, sont mieux laissées pour le les fans pour discuter et débattre. “

«Je ne crois pas à donner aux fans l’image entière tout le temps, mais l’idée que Clark renoncerait à ses pouvoirs pour avoir ce genre de vie, qui a vraiment résonné avec nous tous, et je pense que cela a vraiment résonné avec Tom [Welling]. C’est tout simplement logique. “

Le raisonnement du patron d’Arrowverse pour ne pas montrer que le Superman de Tom Welling a des pouvoirs est en fait assez puissant quand on comprend le fardeau de les porter. Cependant, le barreur d’Arrowverse était parfaitement conscient que les fans espéraient voir Tom Welling devenir l’homme de l’acier, car la star n’avait jamais eu la chance de le faire dans son propre show. Guggenheim a poursuivi en disant que Clark Kent de Tom Welling était devenu Superman et que toutes les aventures des fans espéraient qu’il continuerait à la fin de Smallville.

«C’était l’une des raisons pour lesquelles il était si important pour nous de vous montrer ces articles du Daily Planet que Lois a écrits. Nous voulions vraiment dire au public que la promesse de Smallville était: “Il va devenir Superman.” Nous voulions dire très clairement que cela s’est produit, qu’il est devenu Superman, qu’il a eu toutes ces aventures, mais ils sont laissés à votre imagination. “

L’apparition de Tom Welling en tant que Superman dans le crossover Arrowverse a certainement été saluée, mais de nombreux fans ont trouvé son apparence courte. Bien qu’il aurait été stellaire de voir le rendu du personnage par Tom Welling aller sur la route pleine d’action, son apparition dans le crossover Arrowverse était sentimentale et sincère, faisant écho à la prémisse du spectacle dont il venait.

Que pensez-vous de l’apparition de Tom Welling en tant que Superman dans le crossover Arrowverse?

Source: Fake Nerd