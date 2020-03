Le patron d’Arrowverse sait déjà quel sera le prochain crossover

Le producteur d’Arrowverse, Marc Guggenheim, a révélé qu’il avait déjà prévu le prochain crossover.

À ce stade, il est devenu une tradition annuelle pour The CW d’assembler la plupart, sinon la totalité, des héros de ses spectacles Arrowverse pour un crossover épique. Le croisement le plus récent était une adaptation de l’intrigue de bande dessinée classique intitulée Crisis on Infinite Earths et un peu comme le matériel source, l’événement en 5 parties s’est conclu avec le Arrowverse étant irrévocablement modifié même si les héros ont pu sauver le multivers.

Maintenant, certains fans se tournent déjà vers l’avenir et quel scénario de bande dessinée pourrait servir de base au prochain croisement Arrowverse. En fait, un fan a demandé au producteur Marc Guggenheim s’il y avait déjà des plans pour le prochain crossover et bien que Guggenheim n’ait divulgué aucun détail, il a confirmé que l’équipe créative savait déjà quel serait le prochain événement.

Nous savons déjà ce que sera le crossover de l’année prochaine. https://t.co/qru4Rf9KOX

– Marc Guggenheim (@mguggenheim) 12 mars 2020

Crisis On Infinite Earths a duré deux trimestres et comprenait des épisodes d’Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow et Batwoman. Tout comme les bandes dessinées sur lesquelles le crossover était basé, le scénario était centré sur nos héros alors qu’ils tentaient d’empêcher l’anti-moniteur de détruire tous les mondes du multivers.

En plus des acteurs réguliers de chaque série Arrowverse, Crisis on Infinite Earths présentera également des apparitions de Tyler Hoechlin en tant que Superman, Brandon Routh en tant que Clark Kent / Superman et Ray Palmer / The Atom, LaMonica Garrett en tant qu’Anti-Monitor, Jon Cryer comme Lex Luthor, Tom Cavanagh comme Pariah, Elizabeth Tulloch comme Lois Lane, Cress Williams comme Black Lightning, Kevin Conroy comme Bruce Wayne, Johnathon Schaech comme Jonah Hex, Erica Durance comme Lois Lane, Tom Welling comme Clark Kent / Superman, Ashley Scott Will comme Huntress, et Burt Ward dans un rôle non divulgué.

