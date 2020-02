Le patron de ‘Black Ink Crew’ dit qu’il ne sortira plus avec ces types de femmes

Huit saisons dans Black Ink Crew New York et les fans ont l’habitude de voir la vie amoureuse de Ceaser exposée. En plus du tatouage, de la fête, des combats et des accords, les téléspectateurs ont vu certaines des relations de Ceaser et de ses camarades s’épanouir, s’envoler ou brûler.

Bien qu’il ait ses détracteurs, le patron du tatouage a également des partisans qui veulent le voir gagner dans le département des romans. Il s’amuse beaucoup avec les dames de la série, mais Ceaser Emanuel a une nouvelle attitude à propos des rencontres maintenant.

Ceaser Emanuel de «Black Ink Crew» | . / Johnny Nunez / WireImage

Les fans connaissent bien l’histoire des rencontres de Ceaser

Si vous avez suivi Black Ink Crew depuis

le premier jour, vous connaissez la relation de Ceaser avec Dutchess Latimore.

Ils ont rompu plusieurs fois jusqu’à ce qu’il atteigne le point où il était permanent.

Au cours des autres saisons, il a eu des bavardages devant la caméra avec Tatu Baby à Miami, le

institutrice Crystal à Miami, Kitty et diverses autres femmes.

Après sa rupture avec Dutchess, les téléspectateurs l’ont regardé se déplacer et «s’amuser», mais il y avait certaines femmes pour lesquelles elles étaient enracinées et Kitty était l’une d’entre elles. C’est une favorite des fans, mais il semble qu’il ait d’autres plans maintenant.

Ceaser évite maintenant certaines femmes

Black Ink Crew est actuellement sur une courte pause, mais Ceaser s’est récemment assis pour une interview avec Tiffany Pollard sur sa web série, Brunch With Tiffany. Il a parlé de sa vie amoureuse et de la difficulté de gérer une relation à la télé-réalité. Il a dit que l’autre partie de ce défi est son horaire de travail chargé, ajoutant qu’il doit également être consciencieux quant à qui il amène sa fille adolescente:

«Ma fille est au point où je dois ramener à la maison quelqu’un qu’elle pourrait regarder en plus de sa mère. «Mon père ne peut plus sortir avec eux. Il doit ramener à la maison une jolie femme “, pour qu’elle puisse s’asseoir là et être comme” Papa, tu as bien fait. “Pour le moment, sous ses yeux, elle ne donne pas son approbation donc je dois continuer à chercher.”

Après avoir grillé à plus de thots, les deux ont discuté de son idéal

femme. Il a dit que l’apparence physique importait moins et qu’il voulait quelqu’un de loyal et

go-getter. “

Il a mis les fans en colère contre Miss Kitty

Les derniers épisodes de Black Ink pit Ceaser et Kitty se sont affrontés sur une rumeur de blog selon laquelle elle aurait couché avec Ryan Henry de Black Ink Crew Chicago. Bien que toutes les parties seraient célibataires, Ceaser a contesté Kitty et l’a licenciée de Black Ink. Des disputes s’ensuivirent pendant leur voyage et au bal entre elle, Ceaser et ses camarades de casting, et les fans n’étaient pas d’accord avec ça.

Certains ont souligné que Ceaser avait franchi la ligne en la renvoyant au-dessus de sa vie personnelle, et ont déclaré avec colère que ce n’était pas ses affaires et Kitty ne lui devait aucune explication. Cela implique d’expliquer ce qu’elle dit être un mensonge. Kitty a un certain nombre de supporters qui ont dit que Ryan lui convenait mieux que Ceaser.

Les fans verront-ils Ceaser ou Kitty avancer avec amour dans le prochain

épisodes de Black Ink? Branchez-vous lorsque l’émission reviendra le 26 février.