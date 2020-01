Le patron de “Hawaii Five-0” exprime ses inquiétudes quant à la mort du chien Eddie

HISTOIRES CONNEXES

Pour les fans d’Hawaii Five-0 avec des bébés en fourrure, l’épisode de ce vendredi semble être un coup de théâtre, à en juger par les clips promotionnels et les photos. Pourtant, alors que (comme l’indique le titre du film) tous les chiens vont au paradis, le numéro d’Eddie n’est pas nécessairement encore à la hauteur.

Dans l’épisode de cette semaine (diffusé à 8 / 7c sur CBS), tandis que Danny est occupé à rencontrer la fille de ses rêves (joué par The Haunting of Hill House’s Kate Siegel), McGarrett doit obtenir l’aide de Quinn et Tani lorsque son meilleur ami Eddie, un chien de détection formé par la police, montre soudain des signes de SSPT.

Regardez l’aperçu ci-dessus pour un aperçu mordant d’Eddie.

“Je cherche depuis un certain temps une histoire centrée sur Eddie”, a déclaré à TVLine Peter M. Lenkov, showrunner de H50. «Et compte tenu de sa trame de fond, nous avons pensé qu’une histoire sur le SSPT – une histoire où Eddie ne pouvait pas dire à Steve ce qui n’allait pas – pourrait être un moyen vraiment intéressant de raconter une histoire fascinante pour un acteur que nous aimons aussi cher que n’importe lequel de ses co-humains. étoiles.”

Une personne convaincante, cependant, est angoissante pour les amoureux des chiens. Donc Lenkov veut dire clairement, à l’avance, qu’Eddie sera finalement A-OK.

“Je sais que les fans étaient inquiets, mais croyez-moi, nous aimons Eddie autant qu’eux”, dit-il. “Les téléspectateurs vont adorer voir les longueurs que Steve et Five-0 vont parcourir pour aider Eddie à trouver la paix.”

