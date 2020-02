Le patron de Xbox explique ses commentaires controversés sur l’introduction de la VR sur Xbox Series X – .

Maintenant que son cycle de vie se termine, il est difficile de regarder la trajectoire de la Xbox One et de ne pas établir de parallèle entre elle et la Wii U. Les deux ont fait l’objet d’une controverse bien avant leur lancement, les deux manquaient de versions cohérentes de première partie, et tous deux ont forcé leurs entreprises respectives à repenser leurs stratégies pour aller de l’avant. Microsoft espère certainement que la Xbox Series X sera un succès aussi grand que le Switch, mais éviter les controverses inutiles est la clé, et c’est pourquoi le patron de Xbox, Phil Spencer, revient sur certains de ses commentaires sur la VR l’année dernière.

Lorsque Spencer a été interrogé par Stevivor dans une interview l’automne dernier sur le potentiel de VR sur le projet Scarlett (c’était avant que le nom de la Xbox Series X ne soit annoncé), il a dit que «personne ne demande la VR» et que, bien que la réalité virtuelle puisse éventuellement arriver sur Xbox sous une forme ou une autre, ce n’est pas l’objectif de l’équipe en ce moment.

Pour une raison quelconque, cette citation a bouleversé certaines personnes, et c’est la dernière chose que Spencer veut en ce moment.

“J’ai probablement surestimé”, a déclaré Spencer lors d’un récent épisode de Gamertag Radio. «Pour les personnes qui aiment la réalité virtuelle et les expériences qui se construisent, aucun manque de respect à aucune des équipes là-bas. Mon point principal était que je voulais être clair avec nos clients sur où nous nous concentrions. Si quelqu’un attendait que nous sortions un casque pour la série X au lancement, j’essayais simplement de dire que nous n’allons pas le faire. “

Compte tenu des difficultés de la Xbox One, il ne faut pas s’étonner que la VR soit assez loin dans la liste des priorités de l’équipe avant le lancement de la Xbox Series X cet automne. Alors que le Switch continue de battre des records de vente et que Sony cherche à tirer parti de la formidable avance qu’il a établie au cours des sept dernières années avec la PS5 cet automne, Microsoft doit convaincre les joueurs de rejoindre l’écosystème Xbox, pas de construire un casque VR.

“Nous ne fermerons jamais les yeux sur l’évolution des choses”, a-t-il ajouté. “Je n’espère pas que ça disparaisse. J’espère qu’il s’agrandit, j’espère que c’est quelque chose qui est tellement important que ce serait une évidence pour nous de le soutenir. Mon point principal n’était pas de faire de l’ombre à quiconque travaille sur la VR ou quoi que ce soit, mais vraiment sur les choses sur lesquelles nous nous concentrons et cela ne fait pas partie de l’équation en ce moment. “

Spencer n’a jamais complètement fermé la porte à la VR, et il a doublé cela dans sa dernière interview. Comme il l’explique ci-dessus, il veut que la VR devienne si populaire que l’équipe Xbox n’ait d’autre choix que de soutenir la technologie, mais jusqu’à ce que ce soit le cas (ce qui n’est définitivement pas le cas actuellement), la VR ne viendra pas sur la série Xbox X.

Source de l’image: Casey Rodgers / Invision pour Xbox / AP Images

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

