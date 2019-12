Le PDG de Disney, Bob Iger, déclare qu'ils ne font que commencer avec Star Wars

Avec la sortie de The Rise of Skywalker, le Guerres des étoiles L'ère qui a commencé avec The Force Awakens en 2015 touche enfin à sa fin, mais selon le PDG de Walt Disney Company, Bob Iger, la franchise a encore un avenir chargé devant elle.

S'exprimant sur The Star Wars Show, l'exécutif a réfléchi à tout ce que Lucasfilm a livré depuis son rachat par Disney en 2012, tout en suggérant que la Mouse House ne fait que commencer:

«Ce fut un voyage incroyablement enrichissant et très excitant, mais en fait, je pense qu'à bien des égards, nous ne faisons que commencer. Nous avons accompli beaucoup de choses – évidemment avec les films de saga, la saga Skywalker – et l'ouverture de Galaxy’s Edge ici en Californie et en Floride, et bien sûr, quelques autres films en cours de route et des séries télévisées. Mais on a l'impression que nous commençons à peine à exploiter tout le potentiel de ce qu'est Star Wars et de ce que peut être Star Wars. "

Iger a poursuivi en disant que l'équipe a une vision à long terme pour la marque Star Wars qui pourrait voir la franchise se développer encore plus:

«Et je pense que cela a pris du temps lorsque Lucasfilm est devenu une partie de Disney et nous avons commencé à penser à long terme – pas seulement à satisfaire l'intérêt des fans à court terme, mais à long terme ce qui pourrait arriver – et j'ai l'impression que l'avenir est beaucoup plus vaste que ce à quoi nous nous attendions, et il nous reste donc beaucoup à faire. »

Alors que Lucasfilm a trouvé beaucoup de succès commercial et critique sous Disney, ces dernières années ont également apporté leur part de revers. En 2018, par exemple, la franchise Star Wars a eu sa première bombe au box-office dans Solo: A Star Wars Story, amenant Iger lui-même à admettre dans une interview avec The Hollywood Reporter que la sortie du film si proche de The Last Jedi en 2017 était une «erreur . "

Plus récemment, l'extension du parc à thème Galaxy's Edge n'a pas été aussi performante que prévu, et bien que le nouveau Rise of Skywalker ne soit pas exactement un flop de taille Solo, ses chiffres au box-office marquent jusqu'à présent une nette baisse par rapport aux chiffres de The Last Jedi .

Néanmoins, il est clair que beaucoup d'intérêt et de bonne volonté sont toujours là pour le Guerres des étoiles marque. Le nouveau spectacle de Disney Plus The Mandalorian, par exemple, se porte actuellement bien avec les fans et les critiques, suggérant que Lucasfilm a toutes les raisons d'aller de l'avant avec leurs plans pour de nouvelles aventures sur petit écran. Et tandis que la sortie de The Rise of Skywalker marque le début d'un hiatus sur grand écran pour la franchise, un nouveau film devrait déjà sortir en salles en 2022.