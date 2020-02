Le PDG de Disney, Bob Iger, parle de ce qu’ils ont appris du lancement de Disney +

Le PDG de Disney, Bob Iger, a été interrogé au cours de l’appel financier des investisseurs de ce mois-ci sur certaines des choses qu’ils avaient apprises du lancement de Disney + et s’ils prévoyaient d’apporter des modifications après le lancement, ce à quoi Bob Iger a répondu:

«Eh bien, je ne sais pas si vous appelez cela une surprise, mais c’est certainement un apprentissage car nous ne le savions pas avant notre lancement, mais nous avons été encouragés par le fait qu’il y a eu essentiellement la consommation d’un large éventail de produit dans toutes nos marques.

Il ne s’agit pas seulement de programmation originale ou pas seulement de la bibliothèque Disney, c’est vraiment de tout, y compris des courts métrages originaux et des courts métrages plus anciens et des émissions Disney Channel héritées et, bien sûr, la bibliothèque, dirigée par des comédies musicales et des sorties théâtrales récentes et Mandalorian, mais elle a a été très large et j’ai mentionné plus tôt qu’environ – 65% des personnes qui regardent le mandalorien regardent au moins 10 autres choses sur le service, il ne s’agissait donc pas d’une seule chose. Par exemple, 50% des personnes qui utilisent le service ont regardé des films.

Donc, dans cet esprit, nous pensons que cela valide la collection de ces marques et un mélange de produits qui comprend évidemment la bibliothèque ou les films et les films traditionnels, courts et longs, puis une programmation originale. La trajectoire en termes d’investissement dans la programmation originale du service est à peu près la même qu’elle aurait été ou qu’elle était avant notre lancement. Nous n’avons pas vraiment beaucoup changé.

De toute évidence, les émissions originales dans lesquelles nous avons décidé d’investir sous la direction de The Mandalorian ont fonctionné et nous savions lorsque nous avons lancé que nous lançions avec une quantité modeste de programmation originale et qu’elle se développerait au fil du temps. Donc, en regardant vers l’avenir, nous sommes vraiment à l’aise avec le volume – un produit que nous créons et nous ne pensons pas vraiment qu’il y ait beaucoup de choses auxquelles nous devons nous adapter en ce moment.

Nous avons par exemple, nous avons quelques séries Star Wars à différents stades de production et de développement, nous avons les trois séries Marvel qui ont été annoncées et je pense qu’il y a sept autres séries Marvel qui sont à des stades de développement ou de pré -production. Il existe un certain nombre d’originaux Disney. Nous avons des films originaux Disney à venir. Très satisfait d’eux d’ailleurs. Je sais que nous en avons un nouveau à venir, Timmy Failure est à 100% sur Rotten Tomatoes par exemple. Nous avons donc un je pense un excellent mélange et nous ne ressentons pas un réel besoin d’ajuster et je pense que la meilleure chose à ce sujet est que la décision que nous avons prise pour aller avec la qualité et pas seulement le volume fonctionne. “

Un autre analyste lui a également demandé comment les modes de consommation de Disney +, il a répondu:

Nous avons mesuré en termes de, je l’appellerai engagement, nous avons mesuré la récence, qui est essentiellement le nombre de personnes qui ont récemment utilisé ou qui sont des utilisateurs actifs sur une base hebdomadaire. C’est extrêmement élevé. Nous mesurons la fréquence, qui est le nombre de fois où les gens diffusent par semaine depuis le lancement et nous mesurons l’engagement, qui est essentiellement le nombre d’heures que les gens ont diffusé sur une base hebdomadaire par abonné et je ne pense pas que nous devrions entrer dans tous ces détails correctement maintenant, sauf pour dire que dans les trois cas, la récence, le pourcentage de personnes qui – utilisateurs actifs hebdomadaires, très, très élevé.

La même chose est vraie en ce qui concerne la fréquence, le nombre de jours en moyenne pendant lesquels ils utilisent réellement le service et, encore une fois, c’est quelque chose que nous avons vu au cours des deux – essentiellement le premier trimestre. Je pense que ces chiffres se rapportent probablement au premier trimestre et pas nécessairement depuis le 28 décembre. C’est également très élevé et l’engagement que vous regardez plusieurs heures par semaine en streaming par abonné, je peux vous le donner. Maintenant, c’est dans la plage de six à sept heures par semaine, très, très élevé.

Maintenant, Noël était là, le temps où beaucoup de familles étaient parties. Cela a peut-être faussé un peu le niveau élevé, mais encore une fois, nous constatons une consommation, je l’appellerai de manière générale et une partie de celle-ci nous intéresse beaucoup. Pixar a très bien réussi, par exemple, avec leurs courts métrages, les comédies musicales se débrouillent très, très bien. De toute évidence, un grand intérêt pour certains des grands titres récemment arrivés sur le service, Toy Story 4 vient de démarrer, Rise of Skywalker plus tard dans l’année, Lion King est arrivé, Avengers, j’ai mentionné Fin du jeu. C’est en quelque sorte je suppose sans que cela ressemble à une vantardise, cela valide le concept de rassembler ces marques et de collecter la bibliothèque.

Alors que nous regardons le reste du monde, il n’y a vraiment rien à citer en termes de charges qui pourraient être un problème. Nous y sommes relativement en forme. Je dirais que nous avons du travail à faire en termes de produits locaux car il y a des quotas sur certains marchés que nous devons respecter, mais l’attrait universel de ce produit est assez fort. Vous devez tenir compte du fait que sur certains marchés, la pénétration du haut débit est plus faible et donc vous ne l’avez pas – le marché total disponible n’est pas aussi élevé que sur d’autres marchés. Les Pays-Bas étaient très élevés. C’est pourquoi nous avons décidé de nous lancer là-bas. La Corée du Sud est très élevée, mais il y a évidemment d’autres marchés, l’Inde étant celui où vous avez un large bande plus faible, mais d’énormes opportunités pour nous à l’échelle internationale et c’est là que ce nom Disney et la nature familiale du produit, je pense, résonneront extrêmement bien.

Il y a beaucoup de choses intéressantes mentionnées par Bob Iger au cours de cette session de questions-réponses, en particulier en ce qui concerne la façon dont ils suivent ce que les gens regardent et comment le mandalorien pourrait être une grande partie de la raison pour laquelle les gens sont entrés dans Disney +, mais il y a d’autres choses à surveiller . Toutes ces données donneront à Disney une idée beaucoup plus claire de ce qui est regardé, par qui et à quelle fréquence, ce qu’ils ne sauraient jamais avec les chaînes câblées.

Combien d’émissions avez-vous regardées sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.