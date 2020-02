Le PDG de Disney, Bob Iger, taquine les retombées de “The Mandalorian”

Mardi, lors de l’appel aux résultats de Disney, Bob Iger a annoncé que des retombées avec des personnages de The Mandalorian étaient envisagées.

Le Mandalorian a marqué une nouvelle ère dans Star Wars car il s’agit de la première série d’action en direct de l’histoire de la franchise. Divers autres spectacles en direct de Star Wars sont également en cours de développement, tels que ceux centrés sur Cassian Andor et Obi-Wan Kenobi. Une deuxième saison de The Mandalorian est également en cours de tournage, mais le PDG de Disney, Bob Iger, a taquiné que d’autres pourraient apparaître de la série.

Le président de Disney, Alan Horn, a déclaré dans le passé que la série Mandalorian pourrait faire le saut au grand écran. Bob Iger a également déclaré que Star Wars ferait une pause dans les théâtres jusqu’en 2022, l’accent étant désormais mis sur la télévision. Mardi, Bob Iger a révélé lors d’une conférence téléphonique qu’ils envisageaient des retombées télévisées basées sur des personnages de The Mandalorian:

“Avec la saison 2 de The Mandalorian à venir en octobre, puis plus de The Mandalorian par la suite, y compris la possibilité de – lui donner plus de personnages et la possibilité de prendre ces personnages dans leur propre direction en termes de série.”

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

La saison deux de Mandalorian arrive sur Disney Plus en octobre 2020.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.