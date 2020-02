Le PDG de Disney déclare que 10 émissions de télévision Marvel sont actuellement en préparation

Selon le PDG de Disney, Bob Iger, Marvel Studios a un total de 10 séries télévisées au sein du MCU actuellement en préparation pour Disney Plus. Le chef du studio a confirmé un tas de nouvelles sur la sortie entrante de Marvel pour le service de streaming lors du premier appel aux résultats trimestriels de la société. Cela comprend exactement quand nous pouvons nous attendre à ce que The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision soient diffusés plus tard cette année.

Nous venons de jeter un premier coup d’œil aux deux émissions lors de la publicité du Super Bowl de Marvel mettant en évidence leur contenu Disney Plus, et la même promo a également taquiné Loki, qui devrait arriver au début de 2021. Et, à part ces trois, Iger a officiellement déclaré qu’il y en avait beaucoup plus sur leur chemin. “Il existe sept autres séries Marvel à différents stades de développement ou de pré-production”, a expliqué le PDG.

Alors, quels sont ces sept spectacles supplémentaires? Eh bien, lors du panel Comic-Con de Marvel l’été dernier, ils ont annoncé que le What If…? des séries animées et Hawkeye devaient également faire partie de la programmation de la phase 4 en 2021. Puis, lors de la convention D23 d’août, ils ont annoncé trois autres séries – Mme Marvel, Moon Knight et She-Hulk. Cela fait huit au total, ce qui laisse deux disparus.

Il est possible qu’Iger fasse allusion à deux autres drames qui n’ont pas encore été annoncés, mais il est plus probable qu’il fasse référence aux deux séries documentaires que Marvel produit également pour D +. Il s’agit de Marvel 616, une série anthologique explorant «le riche héritage d’histoires, de personnages et de créateurs de Marvel» et de Marvel Storyboards, suivant le CCO Joe Quesada de Marvel alors qu’il découvre «les histoires d’origine et les motivations créatives des conteurs de tous les médiums, de tous les horizons et de l’expérience . “

Le commentaire d’Iger confirme apparemment que ces 10 sont les seuls merveille productions destinées au service de streaming en cours de développement. Cependant, il y a sans aucun doute beaucoup plus sur le chemin après ceux-ci. À ce stade, il est trop tôt pour en discuter. Le premier à sortir est le Falcon and the Winter Soldier en août.