Le PDG de Disney taquine les retombées possibles de Mandalorian

Une saison de Le Mandalorien nous a déjà donné plus de bons souvenirs que la trilogie Sequel entière. Que ce soit Salacious Crumb shish kabobs, Bill Burr imitant Gungans ou le personnage titulaire vaporisant Jawas, il y a une tonne de moments dans la première manche qui ont encore des fans qui bourdonnent. Et c’est tout sans même mentionner Baby Yoda.

Mais la petite bestiole mignonne n’était pas la seule chose qui rendait le spectacle si diablement agréable. Le créateur Jon Favreau (Iron Man) a également essayé de s’éloigner autant que possible de la trilogie originale, et le résultat a maintenant des fans très optimistes quant à l’avenir de Star Wars. Sur le petit écran, au moins, car les films sont une toute autre histoire.

Cependant, ce ne sont pas seulement les fans qui sont au sommet de The Mandalorian, car Disney eux-mêmes se rendent compte qu’ils sont également gagnants et ont maintenant taquiné la possibilité de peut-être faire des retombées. S’adressant aux investisseurs plus tôt dans la journée, le PDG Bob Iger a déclaré:

“La saison 2 de Mandalorian arrive en octobre, puis plus de The Mandalorian par la suite, y compris la possibilité de – lui donner plus de personnages et la possibilité de prendre ces personnages dans leur propre direction en termes de séries.”

Bien sûr, ce n’est pas une confirmation ferme que des retombées sont en cours, mais il n’est pas difficile de voir à partir de ces commentaires que la Mouse House est satisfaite de leur dernier effort sur petit écran et espère le traire pour tout ce qu’il vaut. Et pour l’instant, au moins, cela nous convient parfaitement.

Avant d’aborder les retombées, cependant, nous verrons d’abord la saison 2 de Le Mandalorien, qui sera ici en octobre. Une date de première exacte nous échappe encore, mais avec des rapports récents indiquant que la prochaine série comprendra plus d’espèces de Baby Yoda, des connexions possibles avec Palpatine et un rôle accru pour Moff Gideon, entre autres, vous ne voudrez certainement pas manquer ce que Disney nous a réservé.

Maintenant, si seulement ils pouvaient remettre les films sur la bonne voie et au même niveau de qualité que le spectacle de Favreau…