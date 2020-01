Le PDG de Hallmark Channel quitte après la controverse sur les publicités de mariage

HISTOIRES CONNEXES

Le président-directeur général de Crown Media Family Networks, Bill Abbott, qui supervise Hallmark Channel, quitte ce poste. Son départ intervient dans le sillage de la gestion par Hallmark d’une publicité mettant en vedette un mariage homosexuel, qui a été retirée de la chaîne, puis rétablie à la fin de l’année dernière.

“Après 11 ans, Bill Abbott, président et chef de la direction de Crown Media quitte l’entreprise”, a déclaré le président et chef de la direction de Hallmark Cards, Inc. Mike Perry via un communiqué de presse. “Je tiens à remercier Bill pour ses nombreuses années de succès et contributions à Crown Media et lui souhaite plein succès. »

Aucune mention n’a été faite de l’endroit en question, qui était une publicité pour le site Web de planification de mariage Zola; l’annonce montrait un mariage lesbien. La publicité faisait partie d’une campagne plus large qui mettait en vedette des couples de même sexe et hétérosexuels. Hallmark a supprimé les publicités sur le thème des lesbiennes en décembre, mais a continué à diffuser d’autres qui présentaient une mariée et un marié.

One Million Moms, un groupe conservateur, a déposé des plaintes initiales auprès du réseau, tandis qu’un groupe similaire appelé Lifesite a créé une pétition qui a rassemblé des milliers de signatures. En défendant sa décision d’arracher la tache de Zola, le réseau a déclaré à l’époque que «le débat entourant ces publicités de tous les côtés détournait de l’objectif de notre réseau, qui est de fournir une valeur de divertissement».

La décision de Hallmark a instantanément engendré un contrecoup de la part des anciennes stars du cinéma Hallmark Hilarie Burton et Bridget Regan dénonçant la décision, ainsi que d’autres célébrités comme Ellen DeGeneres, le candidat à la présidence Pete Buttigieg et la star de Queer Eye Antoni Porowski.

Un jour après que les publicités ont été retirées de l’air de Hallmark, la chaîne est revenue sur sa décision. Dans des excuses, Perry a qualifié le choix de «mauvais» et a déclaré que «nous sommes vraiment désolés pour le mal et la déception que cela a causés.» Il a ajouté que Hallmark travaillerait avec GLAAD «pour mieux représenter la population LGBTQ à travers notre portefeuille de marques. “